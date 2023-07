0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli rompe il silenzio sulla rissa con Sophie Codegoni. Cosa è accaduto tra le due?

Sonia Bruganelli è stata al centro del gossip in queste settimane per via della separazione da Paolo Bonolis. Ad ogni modo, in queste ore è stata ancora una volta protagonista per via della quasi rissa con Sophie Codegoni. In questi giorni non si è fatto altro che parlare di questa lite avvenuta tra l’ex opinionista del Grande fratello vip e l’ex concorrente del reality. A fare chiarezza ci ha pensato proprio l’ex moglie di Bonolis, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Ma cosa ha riferito?

Gabriele Parpiglia e il gossip su Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli

Gabriele Parpiglia in questi giorni è tornato a parlare di una notizia diffusa nell’ultimo periodo e che vede protagoniste Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni. Si è vociferato che le due abbiano litigato ed anche in modo abbastanza pesante, ma cosa c’è di vero? E’ stata proprio la Bruganelli a voler fare chiarezza, mettendo a tacere queste voci che la riguardano. Così, sul suo profilo Instagram, ha pubblico la risposta che ha dato precedentemente proprio allo stesso Parpiglia.

Interviene Sonia e fa chiarezza

“Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no. Anche perché torno a chiedervi: ma davvero immaginereste la scena? No. E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno bene”. Questo il post pubblicato da Parpiglia, al quale ha replicato proprio l’ex opinionista del Grande fratello vip che ha ovviamente smentito. Nessuna lite quindi tra le due.

Il gossip dal canale Telegram di Fabrizio Corona

La notizia della lite è venuta fuori dal canale Telegram di Fabrizio Corona, che ha parlato di questa lite. Si era anche vociferato che le due fossero arrivate addirittura alle mani. “Litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione”, si legge, parlando ovviamente di Avanti un altro.