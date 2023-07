Caterina Balivo torna su Rai 1 e Roberta Capua non la prende bene

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo pronta a tornare in tv con una nuova trasmissione intitolata La volta buona. La conduttrice non la prende bene.

Caterina Balivo è pronta a tornare in tv e se fino a pochi giorni fa era solo una possibilità, adesso è una conferma. Caterina Balivo sarà al timone di un programma su Rai 1 che andrà a sostituire Oggi è un altro giorno, il programma che è stato condotto da Serena Bortone fino a pochi giorni fa. A tre anni dall’addio a Vieni da me, la conduttrice torna nella fascia pomeridiana di Rai 1 ed il programma da lei condotto è quello intitolato La volta buona. Ad ogni modo, ufficializzata questa notizia, è stato svelato un retroscena. Cosa è stato riferito?

Caterina Balivo torna in tv con un programma tutto suo su Rai 1

Caterina Balivo pronta a tornare con un nuovo programma, intitolato La volta buona che andrà in onda ogni giorno al posto di Oggi è un altro giorno che è stato definitivamente cancellato. Serena Bortone è andata in onda fino a pochi giorni fa e adesso per lei si aprono nuovi scenari. Si vocifera che sarà la conduttrice del programma Le parole, su Rai 3 dove sostituirà Massimo Gramellini, pronto a passare su La7.

Il retroscena sul ritorno di Caterina in tv al posto di Serena Bortone

Ad ogni modo, dopo essere stato confermato il ritorno in tv di Caterina Balivo, sul web è stato diffuso un retroscena che vede protagonista quest’ultima ed anche altre donne del mondo dello spettacolo. In realtà, in queste ore sul web è emerso un retroscena relativo al ritorno della Balivo in tv. A parlare il portale Pipol Tv, che racconta che prima di Caterina, i dirigenti Rai avevano offerto la conduzione del programma Le parole a Rossella Brescia che ha però rifiutato.

Roberta Capua non l’ha presa bene

Successivamente la conduzione sarebbe stata affidata a Roberta Capua, che pare fosse pronta ad accettare, ma poi è cambiato qualcosa. “Alla fine è sbucata Caterina e Roberta pare non l’abbia presa benissimo”, si legge sul portale. Si tratta solo di un retroscena che non ha nulla di ufficiale.