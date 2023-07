Sophie Codegoni, lite furiosa con Sonia Bruganelli ad “Avanti un altro”, “Sono arrivate quasi alle mani con Sonia”, l’audio

0 SHARES Condividi Tweet

In questi giorni di rivoluzione dei palinsesti con programmi e personaggi, anche storici, non più riconfermati, pare che l’ultima bomba sia quella lanciata da Fabrizio Corona che, su Telegram, ha fatto sapere che, a seguito di un violento litigio tra Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni, la seconda sia fuori dal cast di Avanti un altro. Ma vediamo cosa è accaduto e cosa ha riferito Fabrizio Corona.

Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni hanno litigato e sono quasi arrivate alle mani

Fabrizio Corona ha fatto sapere che, all’interno della trasmissione condotta da Paolo Bonolis, Avanti un altro, ci sia stato un violento litigio: “Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni. Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifattas) Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis. Durante una delle ultime puntate della registrazione, Sophie Codegoni gestita e rappresentata dalla madre, che vive soltanto per l’immagine, la visibilità, il successo, i guadagni e i contratti della vita della figlia, che ha trasformato da ragazza semplice a donna snob, già vecchia, senza nessuna dote artistica e anche qualità estetica, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione”.

E poi Fabrizio Corona ha continuato a snocciolare i dettagli: “Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? dalla prossima stagione non sarà più la bonas di Avanti un Altro, Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting“.

Fabrizio Corona fa sentire l’audio della persona che gli ha riferito questa situazione

L’ex re dei paparazzi, ha poi voluto far sentire l’audio della persona che era presente e che gli ha riferito quanto è avvenuto: “Praticamente c’è stato questo litigio che vi ho detto e poi se le sono dette di tutti i colori, stavano venendo alle mani praticamente perché Sonia si è avvicinata, Sophie ha iniziato a toccarla come dire no? Sono dovuta intervenire altrimenti finiva in una brutta scena, veramente. Molto triste. Però Fabri, mi raccomando, non mettere il mio nome, non mi va di finire nei casini, capisci?”.