“Chi l’ha visto?”, Federica Sciarelli diretta: “Cacceranno anche me, ecco quando”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Sciarelli, bravissima giornalista e da tanti anni alla conduzione di “Chi l’ha visto?”, in questi giorni di stravolgimenti dei palinsesti televisivi ha parlato di sè stessa, del suo programma seguitissimo che va in onda il mercoledì in prima serata su Rai 3 e dei suoi programmi futuri.

Ecco cosa ha detto.

Federica Sciarelli va dritta al punto: “Ecco quando mi darebbero un calcio”

Federica Sciarelli ha fatto due dichiarazioni molto forti e che hanno lasciato il pubblico senza parole: Ho pensato di lasciare ed ho rifiutato di dirigere la rete”.

Poi ha continuato a dichiarare: “Chi l’ha visto per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare un altro anno?’”.

E così, come ora è certa del suo programma perché fa ottimi ascolti, ha però fatto un’analisi lucida e ha detto: “Mi daranno un calcio se gli ascolti dovessero calare … “Quando farò il 5% mi daranno un calcio”. E poi, a proposito di tutti gli stravolgimenti e gli abbandoni, da Fabio Fazio a Luciana Littizzetto, da Lucia Annunziata a Bianca Berlinguer, la Sciarelli ha detto: “A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però, ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata. È una perdita grande, anche per la rete”. E poi, ancora: “Le pressioni dall’alto arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare”. E poi ha concluso così: “A me, se mi attaccano, mi invitano a nozze”.

Federica Sciarelli: “Mi hanno chiesto di dirigere Rai Tre ma ho risposto di no”

Poi, Federica Sciarelli ha fatto un’altra dichiarazione inaspettata e ha detto: Mi hanno chiesto di dirigere Rai Tre ma ho risposto di no” e poi ha spiegato il motivo del suo rifiuto: “A me piace il lavoro sporco, stare al montaggio, discutere con i miei”.

Qualche giorno fa, la Sciarelli è stata la protagonista involontaria di un episodio di ritrovamento di un ragazzo che aveva bisogno di aiuto. Infatti, la giornalista, che era al mare, ha notato un ragazzo in difficoltà, gli si è avvicinata ed è stato con lui fino a che le forze dell’ordine non lo hanno rintracciato su segnalazione della stessa Sciarelli; si trattava di un ragazzo con alcune patologie che i genitori stavano cercando disperatamente.