Pamela Prati, pubblica le foto con il misterioso fidanzato, i fan: “Questa volta è vero?” e lei risponde a tono

Pamela Prati insieme ad un uomo misterioso di spalle, il gossip impazza. Sui social molti fan fanno dell’ironia.

Pamela Prati, una volta archiviata la conoscenza con Marco Bellavia conosciuto in occasione del Grande fratello vip, sembra abbia ritrovato l’amore oltre che il sorriso. Ebbene, la showgirl in queste ore si è mostrata insieme ad un misterioso uomo. I due sono stati fotografati di spalle,ma ciò che ha colpito è stata anche la dedica della showgirl. In molti però, facendo ovviamente riferimento alla vicenda di Mark Caltagirone, ha chiesto alla Prati se questa volta fosse reale. Non è tardata ad arrivare la replica della Prati. Ma cosa ha riferito quest’ultima?

Pamela Prati sembra aver ritrovato il sorriso e l’amore. In queste ore la showgirl si è mostrata, seppur di spalle mano nella mano con u n uomo. Non si vede il viso dell’uomo misterioso, ma in questa foto si vedono i due mano nella mano camminare per strada. Nella didascalia della foto in questione, Pamela ha scritto un messaggio molto romantico. “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”. Queste le parole di Pamela che ha fatto letteralmente impazzare il gossip.

L’uomo al suo fianco si presenta così, alto, dai capelli lunghi e raccolti, magro e molto probabilmente più giovane della Prati. Non sappiamo nulla circa la sua identità e non si vedono dettagli del suo viso. Pamela ha aggiunto nella didascalia solo due cuori azzurri e una rosa rossa. Una volta pubblicata la foto, inevitabilmente i follower hanno iniziato a commentare e molti hanno fatto ironia, riferendosi alla vecchia vicenda che vedeva coinvolto un fantomatico Mark Caltagirone.

“Casualmente di spalle.. Questo finto e forzato mistero è imbarazzante” ha scritto qualcuno. E poi ancora “Speriamo sia la volta buona” e “Questa volta è vero? In carne e ossa?“. Proprio a quest’ultimo la Prati ha replicato, sempre con ironia dicendo “Se si mette gli occhiali vede meglio”. Non sono mancati gli auguri arrivati da parte di coloro che seguono la showgirl da tanti anni. “Ti auguro che questa bellissima intensità ti renda felice“, ha scritto un utente al quale la showgirl ha replicato scrivendo sempicemente grazie.