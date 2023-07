Giancarlo Magalli, le sue parole contro Barbara D’Urso sono al veleno: “Ruffiana, insincera, non mi è mai piaciuta”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso ancora sotto i riflettori. A parlare della conduttrice Giancarlo Magalli il quale ha utilizzato delle parole abbastanza dure.

Barbara D’Urso continua ad essere sotto l’occhio del ciclone. Dopo quanto accaduto in questa settimana, la conduttrice continua ad essere al centro del gossip. C’è stato uno scontro abbastanza acceso tra la conduttrice e Piersilvio Berlusconi in settimana, ma adesso di lei ne ha parlato Giancarlo Magalli. Quest’ultimo si è concesso un’intervista molto interessante in questi giorni al Messaggero, dove ha parlato ovviamente della sua carriera, ma anche della malattia contro la quale ha lottato in quest’ultmo anno. Inevitabilmente il conduttore ha parlato di tv ed è finito per dare il suo giudizio su Barbara D’urso. Ecco le sue parole.

Barbara D’Urso ancora sotto i riflettori

Barbara D’urso in quest’ultima settimana è stata al centro del gossip. Il motivo lo sappiamo tutti, ovvero il fatto che fondamentalmente è stata fatta fuori da Mediaset e da Pomeriggio 5. Di lei ne ha parlato anche Giancarlo Magalli, il conduttore che ha rilasciato un’intervista al Messaggero. Magalli ha parlato della sua carriera, così come della malattia ovvero il linfoma dal quale fortunatamente è guarito.

Giancarlo Magalli, l’intervista del conduttore che parla dei progetti futuri

Parlando di televisione, il giornalista ha chiesto al conduttore “Rai e Mediaset hanno appena presentato i loro nuovi palinsesti: per ora lei non compare da nessuna parte, giusto?”. Non è tardata ad arrivare la risposta di Magalli che ha replicato con ironia dicendo”Che io sappia, no. C’è anche da dire che non voglio far carriera: un impegno di due ore, tutti i giorni, per nove mesi, non lo reggerei più. Per questo due anni fa ho lasciato I fatti vostri”.

Magalli contro Barbara D’Urso, il conduttore ci va giù pesante

Poi ha aggiunto che proprio per questo motivo si è dedicato ad altro, ovvero a fare l’opinionista, l’ospite, divertendosi su Tv8 con la Gialappa’s “Loro, se mi vogliono, andrò a trovarli più spesso”. Il giornalista ha chiesto poi se abbia in cantiere dei nuovi progetti ed a quel punto Magalli ha risposto di si.“Certo. Ma nessuno me li chiede perché ormai si fanno sempre gli stessi programmi e le idee non servono più. In video vanno solo i format stranieri che neanche si perde tempo ad adattare”.

Parlando ancora di tv, inevitabilmente si è parlato di Barbara D’Urso e del fatto che sia stata fatta fuori da Pomeriggio 5 e da Mediaset. Il conduttore ci è andato giù in modo abbastanza pesante contro Barbara.”Quello che faceva lei era il monumento al trash. Un modo di fare tv non dico brutto o sbagliato, ma estremamente ruffiano, con una grande dose di insincerità. Per sembrare amica del pubblico, con il cuore, esagerava ogni cosa. A me non è mai piaciuta. E poi mi ha tolto il saluto perché nel 2003 non la invitai nella giuria del programma La grande occasione, dedicato agli imprenditori. Che c’entrava?”. Parole abbastanza dure quelle di Magalli che ha espresso il suo giudizio su Barbara senza peli sulla lingua.