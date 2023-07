Simona Branchetti su Federica Panicucci e Barbara D’Urso: “Quando loro vanno in vacanza io comincio a lavorare”

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Branchetti al timone di Morning news. La conduttrice svela in che rapporti è con Federica Panicucci e Barbara D’urso.

Simona Branchetti da poco è tornata in tv ed è alla conduzione di Morning News, ovvero il programma che in estate sostituisce Mattino 5. Ebbene, la conduttrice in questi giorni ha rilasciato un’intervista molto interessante, parlando di tanti argomenti a cominciare dalla sua carriera. Poi, la Branchetti ha anche svelato in che rapporti è con Federica Panicucci e con Barbara D’Urso. Ma cosa ha riferito?

Morning news, torna alla conduzione Simona Branchetti

Simona Branchetti è tornata alla conduzione di Morning news, il programma che al momento va in onda tutte le mattine al posto di Mattino 5 condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Ebbene, la presentatrice ha rilasciato un’intervista molto interessante al magazine Nuovo tv, parlando in generale di questa nuova edizione di Morning news. Ad un certo punto, poi, la Branchetti ha anche svelato in che rapporti è con la Panicucci e con la D’urso che in settimana è stata sotto i riflettori per la vicenda che l’ha vista coinvolta contro Mediaset.

La conduttrice di Morning news si espone su Panicucci e D’Urso

“Ora sei al posto della Panicucci, ma in passato hai anche preso lo spazio di Barbara d’Urso…” , ha chiesto il giornalista. Con sincerità e franchezza, la conduttrice ha affermato di non aver mai avuto modo di incontrare di persona Federica ma neppure Barbara.“Non ho modo di incrociarle…Quando vanno in vacanza incomincio a lavorare…“, ha detto la conduttrice. Il giornalista ha poi detto alla Branchetti se sa di avere una passione in comune con la D’Urso.“Da ragazzina facevo ginnastica artistica, poi ho scoperto i balli latino-americani e me ne sono innamorata…”, ha aggiunto la conduttrice parlando del ballo.

Il retroscena della conduttrice

Parlando del suo lavoro, la giornalista ha chiesto poi alla conduttrice se abbia mai dovuto gestire un imprevisto in diretta ed a quel punto la Branchetti è stata molto sinceri nel rispondere di si. “E’ stato un episodio imbarazzante, ma divertente”, ha detto la giornalista facendo riferimento a quanto accaduto lo scorso anno durante un collegamento.“Rispondendo all’inviata la signora ha detto: ‘Con questo caldo mare bellissimo ci si rinfresca anche la pa**ta…’”, questo il racconto della conduttrice.