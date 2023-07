Sanremo 2024, Amadeus in diretta sorprende tutti “I cantanti saranno anche i co-conduttori, novità anche per la giuria”

0 SHARES Condividi Tweet

Novità annunciate da Amadeus al tg1 riguardo la prossima edizione del Festival di Sanremo 2024. Ecco le principali.

Mancano ancora diversi mesi, eppure non si fa altro che parlare del Festival di Sanremo 2024.l Proprio in questi giorni si è tanto parlato delle novità che potrebbero esserci della prossima edizione della kermesse canora più importante d’italia. Nelle scorse ore invece è intervenuto proprio Amadeus, il quale in diretta al Tg 1 ha annunciato le principali novità. Ma vediamo di cosa si tratta.

Amadeus annuncia le novità del prossimo Festival di Sanremo

Amadeus sarà il conduttore del Festival di Sanremo per il quinto anno consecutivo. Mancano ancora diversi mesi alla messa in onda del Festival, eppure la macchina operativa è già al lavoro per cercare di portare in scena uno spettacolo nuovo e ricco di grandi novità. Con un videomessaggio registrato, Amadeus è intervenuto al Tg 1 annunciando le principali novità. Si parla di una mini rivoluzione per il prossimo Festival, che avrà un nuovo regolamento che sarà pubblicato proprio domani dalla Rai. Vedremo i cantanti in una nuova veste sul palco, ci sarà una nuova giuria ed anche nuovi criteri di scelta per le cover.

Nuovo regolamento, nuova giuria

“La giuria formata dalle radio nazionali, regionali e locali avranno un ruolo importantissimo”, ha detto Amadeus. Nel coso della prima serata si esibiranno i 26 cantanti in gara, 13 poi saranno presenti nella seconda e 13 nella terza. Gli artisti che non saranno in gara il mercoledì ed il giovedì prenderanno ugualmente parte alla manifestazione e ci saranno così gli artisti presentatori e gli artisti interpreti che saranno scelti con un sorteggio pubblico che avverrà nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio 2024. La serata delle cover vedrà come sempre i cantanti in gara affiancati da un artista ospite.

Ecco le novità annunciate dal conduttore

Confermate tre giurie che andranno a determinare le classifiche della competizione. Al televoto ed alla giuria della Sala stampa, tv e web si aggiunge una giuria delle Radio. Non ci sarà più la Demoscopica.Nella serata finale, la quinta serata verranno reinterpretate 26 canzoni in gara, votate dal pubblico attraverso il televoto. Ad ogni modo, il voto sarà così ripartito il 34% per il televoto, il 33% per Giuria della sala stampa tv e web, 33& della giuria delle radio. La canzone che riceverà la percentuale di voto complessiva più alta in questa ultima votazione sarà la vincitrice di Sanremo 2024.