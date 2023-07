Fiorello non cambia idea: “O “Viva Rai 2 si rifà nello stesso modo o nulla” ma i residenti dicono: “Fiorello sporca Via Asiago”, la reazione della Rai

0 SHARES Condividi Tweet

Ancora non si sa se Fiorello tornerà o meno al timone di Viva Radio 2 perchè c’è un problema che, al momento, pare insormontabile con i residenti di Via Asiago che sostengono che, a causa del programma, le strade sono sempre sporche. Vediamo il botta e risposta degli ultimi giorni.

I residenti di Via Asiago: “Il programma sporca le strade”

La Rai, nella persona del Ad Roberto Sergio, ha fatto sapere: “Cercheremo di convincere i residenti che lo show sia un valore aggiunto e che quei palazzi possano diventare luoghi di culto”.

Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I, ha però controbattuto, dicendo che spera “che venga assicurata a Fiorello la possibilità di proseguire con il suo show, trovando, però, una modalità che tenga conto dell’impatto della trasmissione sui residenti delle vicine strade, a partire da via Asiago. Purtroppo, per come è stata organizzata durante la stagione scorsa dobbiamo registrare l’incompatibilità di ‘Viva Rai2!’ con le esigenze dei residenti, sia per gli orari di messa in onda, la mattina presto, che per le modalità di svolgimento, visto che la strada veniva lasciata sporca e in disordine dopo ogni puntata. La Rai è un servizio pubblico e non può non tenere in considerazione le esigenze dei cittadini. Mi auguro, quindi, che si possa trovare una soluzione che rilanci ‘Viva Rai2!’ salvaguardando prima di tutto il diritto al riposo e al decoro dei residenti di quell’area”.

La replica della dirigenza Rai

La Rai ha subito replicato a questa accusa: “Spiace leggere che dopo le puntate di Viva Rai2! via Asiago fosse “sporca”. In tutti i mesi che la trasmissione è andata in onda, al termine della diretta, si è sempre provveduto a restituire il giusto decoro a una strada dove, oltre ai residenti, sono ubicati anche gli uffici, le redazioni e gli studi di Rai Radio. Quindi è una forzatura inappropriata quella dell’associazione “Strada sporca” contro la trasmissione di Rai 2″.

E poi l’Ad Roberto Sergio ha reso nota la pozione netta e rigida di Fiorello sulla questione: “Fiorello sostiene che quel programma possa vivere solo con quella modalità e quel contesto. Possiamo offrirgli ogni tipo di soluzione, ma il successo di quel programma è nell’aver portato uno show sull’asfalto, con la partecipazione anche delle persone infastidite. E’ il DNA di quel programma. Altrimenti bisognerebbe pensare ad altro, ma Fiorello non sta pensando ad altro”.