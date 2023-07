Selvaggia Lucarelli festeggia il suo ultimo compleanno da quarantenne e lancia una frecciatina al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, la nota giornalista e giudice di ‘Ballando con le Stelle’, ha spento 49 candeline domenica 30 luglio con una piccola festa casalinga organizzata insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli. Mentre la coppia festeggiava il compleanno sulla terrazza del loro appartamento a Milano, Selvaggia ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina al suo “nemico” politico, Matteo Salvini, facendo riferimento all’inchiesta per frode fiscale che coinvolge il partito della Lega.

Un compleanno speciale a casa

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli hanno scelto di celebrare il compleanno della giornalista in modo intimo e tranquillo, pranzando sulla loro terrazza baciata dal sole. La giornata è stata dolcemente addolcita da una torta al cioccolato, perfetta per festeggiare l’ultimo compleanno da quarantenne.

Una frecciatina a Matteo Salvini

Nel condividere uno scatto della sua festa casalinga su Instagram, Selvaggia ha dimostrato il suo spirito scherzoso e ironico. Nella didascalia, ha scritto: “E sono 49! Salvini, ti dice qualcosa?”. Questo commento fa riferimento all’inchiesta in corso riguardante la presunta scomparsa di 49 milioni di euro dalle casse del partito della Lega, di cui Matteo Salvini è il leader.

Un messaggio d’amore da Lorenzo

Il giovane chef televisivo Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia, ha voluto dedicare una dolce dedica alla sua amata. Condividendo un’altra foto della giornata trascorsa insieme, Lorenzo ha espresso il suo amore per Selvaggia: “: “Abbiamo passato un compleanno davvero speciale. Bevuto il caffè in salotto, sono andato a fare la spesa mentre tu passavi l’aspirapolvere, poi abbiamo pranzato in terrazzo al sole, spegnendo la candelina su una torta semplice e buonissima”.

E poi ha continuato così: “Mentre scrivevi, ho lavato i piatti e poi mi sono addormentato una mezz’oretta al tuo fianco. Tu hai cominciato a preparare la valigia, io a scrivere, e poi abbiamo fatto giocare insieme Bruno e il suo nuovo cuginetto Baghdad”.

E poi ha concluso: “Stasera magari salteremo la cena, e mangeremo una fetta di torta avanzata davanti alla tv. La cosa che rende una giornata speciale è la tua presenza, e la tua felicità, che è poi ciò che rende speciale e felice la mia vita da otto anni … Auguri amore mio, cento di questi giorni normali. E speciali”.