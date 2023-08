Ballando, le Drag Queen Karma B gelano tutti: “Ecco perché non abbiamo passato il provino”

0 SHARES Condividi Tweet

L’attesa per la prossima edizione di Ballando con le Stelle è sempre più grande, e Milly Carlucci sta lavorando duramente con il suo team di autori per assemblare un cast di concorrenti in grado di affrontare la temibile sfida con la corazzata di “Tu si que vales”. Mentre alcune voci circolate nelle ultime settimane hanno annunciato nomi importanti, un’indiscrezione riguardante le famose Drag Queen Karma B è stata smentita dalle stesse protagoniste. Nonostante questo, Milly Carlucci sembra pronta a stupire il pubblico con un cast di grande spessore e l’ipotesi di nuovi giudici accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Le Drag Queen Karma B smentiscono il provino

Le Drag Queen Karma B, composte da Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, hanno smentito categoricamente l’indiscrezione di Dagospia riguardante il loro coinvolgimento in Ballando con le Stelle 2023. Secondo quanto riportato dal noto giornalista Giuseppe Candela, entrambi avrebbero sostenuto dei provini per lo show, ma senza ottenere l’esito desiderato. Tuttavia, le Karma B hanno chiarito attraverso le loro storie su Instagram che non hanno mai partecipato al provino per il programma, e quindi non potevano essere selezionate per la partecipazione: “Sai qual è il modo più sicuro di non passare un provino? Non farlo. Esattamente come non abbiamo fatto noi il provino per Ballando con le stelle per cui ovviamente non potevamo essere presi.”

Il misterioso cast di Ballando con le Stelle

Sebbene non ci siano ancora nomi ufficiali per il cast di Ballando con le Stelle 2023, alcune voci di corridoio stanno alimentando l’entusiasmo del pubblico. Tra i possibili concorrenti che sembrano avvicinarsi alla pista da ballo, troviamo i nomi di Simona Ventura e dello chef Bruno Barbieri, stando alle indiscrezioni di Dagospia. Inoltre, si ipotizza la partecipazione di due ex concorrenti del Grande Fratello Vip: la conduttrice Adriana Volpe e l’opinionista, noto per Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli. Un’altra sorpresa potrebbe essere rappresentata da Jasmine Carrisi. Inoltre, la Carlucci sta pianificando un colpaccio per la giuria dello show.

Un cast stellare per competere con “Tu si que vales”

Milly Carlucci e il suo team sembrano determinati a creare un cast di grande prestigio per competere con “Tu si que vales” e conquistare il pubblico televisivo. Se i nomi di Simona Ventura, Bruno Barbieri, Adriana Volpe, Pierpaolo Pretelli e Jasmine Carrisi dovessero essere confermati, lo spettacolo promette di essere pieno di sorprese e performance indimenticabili.

Mentre l’edizione di Ballando con le Stelle 2023 si avvicina, i rumor e le voci di corridoio stanno alimentando l’entusiasmo del pubblico. Milly Carlucci sembra determinata a costruire un cast stellare per rendere lo show ancora più coinvolgente e competitivo soprattutto con l’aggiunta della new entry Luciana Littizzetto nella giuria a Tu si que vales, l’attesa per la nuova edizione del programma è alle stelle. I telespettatori dovranno prepararsi per un’emozionante stagione di danze, talento e intrattenimento spettacolare.