Serena Bortone, la Rai spiega i motivi perchè hanno preferito la Balivo ma la spiegazione fa acqua da tutte le parti

La decisione della Rai di chiudere il popolare talk show “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone e sostituirlo con un nuovo programma ha suscitato reazioni contrastanti. Il nuovo direttore del daytime Rai, Angelo Mellone, ha spiegato le ragioni dietro questa scelta, ma la sua spiegazione è apparsa ambigua e controversa. Vediamo nel dettaglio cosa ha portato alla cancellazione del programma di Bortone e quali sono le motivazioni fornite dalla Rai.

La Cancellazione di “Oggi è un altro giorno”

La notizia della cancellazione di “Oggi è un altro giorno“, il talk show pomeridiano di Serena Bortone su Rai Uno, ha sorpreso il pubblico e ha sollevato numerose domande. Il programma, che era andato in onda per tre anni, aveva riscosso un crescente successo, aumentando costantemente la sua share di ascolti. Tuttavia, la Rai ha deciso di porre fine alla trasmissione per fare spazio a un nuovo progetto televisivo.

La spiegazione di Angelo Mellone

Il nuovo direttore del daytime Rai, Angelo Mellone, ha fornito una spiegazione sul perché “Oggi è un altro giorno” sia stato cancellato. Secondo Mellone, la decisione è stata di natura editoriale e finalizzata a creare un programma più competitivo nella fascia oraria pomeridiana. Inoltre, si è fatto riferimento alla necessità di sviluppare un maggiore aggancio con l’universo delle fiction Rai.

Contraddizioni nella motivazione

La motivazione fornita da Mellone ha sollevato diverse obiezioni. Innanzitutto, il fatto che “Oggi è un altro giorno” abbia ottenuto un incremento costante dello share di ascolti nel corso dei tre anni di messa in onda sembra contraddire la decisione di chiudere il programma. Infatti, il talk show aveva raggiunto una share del 16% nella sua ultima stagione, un risultato notevole.

Traino del programma “Il Paradiso delle Signore”

Un altro punto di discussione riguarda il ruolo del programma “Il Paradiso delle Signore” nell’aumento della popolarità di “Oggi è un altro giorno“. Mellone ha sottolineato che la presenza di Serena Bortone nel programma pomeridiano ha contribuito a incrementare gli ascolti di “Il Paradiso delle Signore”. Tuttavia, alcuni esperti hanno suggerito che la crescita sia stata bidirezionale, con entrambi i programmi che hanno beneficiato della presenza reciproca.

Il futuro di Caterina Balivo

La cancellazione di “Oggi è un altro giorno” ha aperto le porte a un nuovo progetto televisivo condotto da Caterina Balivo. La conduttrice, che aveva guidato il precedente programma “Vieni da Me” su Rai Uno, è stata scelta come volto principale del nuovo show televisivo. Tuttavia, il pubblico si chiede se il nuovo programma di Balivo riuscirà a ottenere lo stesso successo che “Oggi è un altro giorno” aveva raggiunto sotto la guida di Serena Bortone.

La decisione della Rai di cancellare “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ha lasciato molti spettatori perplessi e ha sollevato domande sulla motivazione dietro questa scelta. Ora, il pubblico aspetta di vedere cosa ci riserverà il nuovo progetto di Caterina Balivo e se riuscirà a soddisfare le aspettative dei telespettatori.