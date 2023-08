Paola Turci e Francesca Pascale, furiosa lite in vacanza, cosa è successo

0 SHARES Condividi Tweet

Paola Turci e Francesca Pascale, furiosa lite in vacanza? La presunta lite dovrebbe essere accaduta durante il loro viaggio in Giappone.

La storia d’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci è stata una delle più chiacchierate degli ultimi anni. Dopo aver convolato a nozze nel luglio del 2022, le due donne hanno dimostrato pubblicamente il loro amore e la loro complicità. Tuttavia, nessuna relazione è immune da piccoli dissapori, e di recente, è emersa la notizia di una presunta lite accaduta durante un viaggio in Giappone. Vediamo cosa è successo.

Paola Turci e Francesca Pascale, furiosa lite in vacanza

Francesca Pascale e Paola Turci si trovavano a Tokyo, in Giappone, per impegni professionali della cantante. Durante questo viaggio-lavoro, pare che si sia scatenata una pesante discussione tra le due donne. La causa alla base della lite sembra essere da attribuire alla forte gelosia reciproca che entrambe nutrono. Tuttavia, fonti vicine alla coppia hanno rassicurato che si è trattato solamente di un normale dissapore passeggero e che non ha avuto alcun effetto negativo sulla loro relazione.

Nonostante il piccolo disguido, l’amore tra Francesca Pascale e Paola Turci sembra essere più forte che mai. Amici e conoscenti hanno assicurato che la coppia è ancora innamorata e unita, e che questa lite non ha messo in pericolo il loro matrimonio. Anzi, Paola Turci ha dimostrato il suo sostegno alla moglie nel suo nuovo percorso lavorativo, supportando il sogno di Francesca di impegnarsi per la tutela dei diritti LGBTQ+.

La vita privata di Paola Turci

Prima di incontrare Francesca Pascale, Paola Turci è stata sempre riservata riguardo alla sua vita sentimentale. Si sa che negli anni ’90 ha avuto una relazione con l’ex tennista e commentatore televisivo Paolo Canè. Successivamente, nel 2010, ha sposato il giornalista di R101, Andrea Amato, ma il matrimonio ha avuto breve durata e si è concluso con un divorzio. Paola ha confessato di aver attraversato un periodo difficile a causa di questa separazione.

L’incontro con Francesca Pascale

Nel 2020, la vita di Paola Turci è cambiata quando ha incontrato Francesca Pascale. È scoccata la scintilla tra le due, e da allora, hanno vissuto una relazione appassionata. Nel luglio del 2022, hanno deciso di celebrare il loro amore sposandosi presso il Comune di Montalcino, in provincia di Siena.

Come tutte le coppie, Francesca Pascale e Paola Turci hanno avuto un piccolo disaccordo durante il loro viaggio in Giappone. Tuttavia, questo non sembra aver minato la solidità della loro relazione. La coppia è ancora felicemente innamorata e unita, pronta a sostenersi a vicenda nel loro percorso di vita insieme. Le piccole difficoltà fanno parte di ogni relazione, ma l’amore e la comprensione sembrano essere gli ingredienti fondamentali della loro unione.