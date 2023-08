La volta buona condotta da Caterina Balivo, parata di nomi incredibili che faranno cast del cast

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo sta per fare il suo ritorno a Rai1 con un nuovo varietà intitolato “La Volta Buona.” Il programma promette di raccontare le eccellenze italiane in vari campi, con storie di vita che ispirano e portano gioia. Vediamo i primi dettagli sul cast e le possibili presenze, tra cui il professor Umberto Broccoli e Gianni Ippoliti.

Caterina Balivo: un ritorno a casa

Per Caterina Balivo, questo è un ritorno a casa, poiché ha ottenuto uno dei suoi maggiori successi con “Festa Italiana” su Rai1 molti anni fa. Ora, sarà al comando di “La Volta Buona,” un varietà del primo pomeriggio, che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 a partire da settembre.

Lo scopo del programma

“La Volta Buona” si concentrerà su storie di eccellenza italiane in diversi ambiti, inclusi aspetti sociali, culturali, imprenditoriali, sportivi e dello spettacolo. Il programma tratterà anche argomenti attuali e avrà momenti di svago per il pubblico. Saranno ospiti numerosi volti noti della televisione, formando un gruppo affezionato di compagni per Caterina Balivo.

Il cast fisso e il possibile coinvolgimento di Umberto Broccoli

Tra i primi nomi considerati per far parte del cast fisso c’è quello del professor Umberto Broccoli, già protagonista di “Tele sogni” e visto a “Fatti vostri.” Broccoli racconterà con la sua maestria le eccellenze italiane, ampliando il suo raggio d’azione nel nuovo programma.

La partecipazione di Gianni Ippoliti

Un altro nome nel mirino del programma è Gianni Ippoliti, noto per la sua rassegna stampa rosa a “Unomattina in famiglia.” Tuttavia, il suo coinvolgimento in “La Volta Buona” sarà in uno spazio diverso, in un contesto originale e unico.

La fase di progettazione e ideazione

Il format del programma è ancora in fase di progettazione e ideazione. Dopo Ferragosto, si definirà l’impianto narrativo del varietà. Le prime indiscrezioni rivelano che il cast sarà composto da volti noti e competenti, pronti a rendere il programma coinvolgente e di successo.

Il programma si preannuncia interessante ed emozionante per il pubblico e per questo l’attesa è grande per scoprire cosa ci riserverà questo nuovo e promettente show nel primo pomeriggio di Rai1.