“Io e Mara Venier litigavamo in continuazione”, ecco chi ha rilasciato queste dichiarazioni così forti

0 SHARES Condividi Tweet

Jerry Calà, il noto regista e attore italiano, ha finalmente rotto il silenzio riguardo alla sua storia d’amore passata con la celebre conduttrice Mara Venier. In un’intervista esclusiva al “Corriere della Sera,” Calà ha rivelato dettagli inediti sulla loro relazione, i litigi che li hanno afflitti e alcuni retroscena significativi. La coppia, che una volta era innamorata, ha attraversato momenti di gioia e difficoltà, con una storia d’amore che è finita sia per motivi personali che professionali. Scopriamo insieme cosa ha svelato Jerry Calà riguardo alla sua relazione con la conduttrice di “Domenica In.”

Litigi e Incomprensioni

Secondo le rivelazioni di Jerry Calà, i litigi tra lui e Mara Venier erano spesso scatenati da questioni legate al lavoro. Calà ha ammesso di essere stato influenzato in modo significativo dagli incassi dei suoi film: se fossero stati bassi, ila suo umore cambiava e diventava insopportabile. Questa situazione creava tensioni nella coppia, poiché la conduttrice, più matura e sicura di sé, non riusciva a sopportare i suoi comportamenti negativi. Tuttavia, Calà ha anche sottolineato di non aver tradito Mara Venier durante il loro matrimonio, confutando così le voci circolate in passato.

Nozze a Las Vegas e amicizia duratura:

Jerry Calà ha poi ricordato le nozze a Las Vegas con Mara Venier, un evento spontaneo e intimo. Hanno scelto una cappella a caso e solo due persone come testimoni. Sebbene il loro matrimonio sia terminato, la coppia ha mantenuto un’amicizia profonda nel corso degli anni. Questo dimostra quanto sia solida e duratura la loro connessione, anche dopo la fine della loro relazione romantica.

Momenti difficili e cambiamento

La vita di Jerry Calà è stata segnata da momenti difficili, tra cui un grave incidente automobilistico nel 1994, quando la sua auto finì nelle acque dell’Adige. Quest’esperienza ha portato il regista a riflettere sui valori della vita e a ridefinire le sue priorità. Più recentemente, nel marzo 2023, Calà ha affrontato un infarto durante le riprese di un film a Napoli. Questo evento ha ulteriormente rafforzato la sua comprensione delle cose veramente importanti nella vita e lo ha spinto a rivalutare il suo stile di vita.

Nonostante il passato romantico con Mara Venier sia ormai alle spalle, la loro profonda amicizia dimostra che alcune connessioni durano nel tempo. Ora, Jerry Calà si concentra sul presente e sul futuro, apprezzando le cose veramente importanti della vita.