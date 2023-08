“Io a Ballando? Mai”, la secca smentita gela Milly Carlucci

0 SHARES Condividi Tweet

La nuova stagione di “Ballando con le Stelle,” lo show di ballo di grande successo trasmesso su Rai1, sta suscitando molta curiosità tra il pubblico. Vari siti di gossip e intrattenimento hanno lanciato diverse indiscrezioni sui possibili concorrenti del programma. Tra questi, il giovane cantante Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, è stato al centro delle voci riguardanti la sua partecipazione. Tuttavia, Leo ha recentemente chiarito la situazione con un deciso “no” attraverso un messaggio su Twitter. Scopriamo insieme quali sono le possibili star che potrebbero scendere nella famosa pista da ballo televisiva.

Leo Gassmann smentisce le voci

Il giovane cantante Leo Gassmann ha messo fine alle voci riguardanti la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” 2023. Attraverso un tweet in risposta a Cinguetterai, che aveva annunciato la sua presenza nello show, Leo ha dichiarato senza mezzi termini: “Smentisco subito ragazzi! Non parteciperei mai, non fa proprio per me! Rispetto le persone che partecipano, ma ho altre priorità e progetti nella vita.” Con questa affermazione, Gassmann ha dissipato ogni dubbio sulla sua presenza nel programma di Milly Carlucci.

Possibili concorrenti dello show

Con la partecipazione di Leo Gassmann esclusa, il pubblico è ansioso di conoscere chi invece scenderà nella famosa pista da ballo di Rai1. Tra i nomi circolati di recente, spiccano quelli di tre personaggi molto noti: Simona Ventura, Giovanni Terzi e Paola Perego. La presenza della Ventura e di Terzi renderebbe il duo ancora più speciale, considerando la loro relazione sentimentale. Inoltre, Paola Perego, già amica e collega di Simona, renderebbe il terzetto ancora più interessante.

Un tocco di gusto con Bruno Barbieri

Altro nome che ha fatto il giro delle indiscrezioni è quello del celebre chef Bruno Barbieri. La sua partecipazione aggiungerebbe sicuramente un tocco di gusto allo show e potrebbe essere l’occasione per mostrare il suo talento non solo ai fornelli ma anche sul palco da ballo.

Teo Mammuccari: tra giuria e concorrenti

Il noto conduttore televisivo Teo Mammuccari è stato menzionato come possibile presenza in “Ballando con le Stelle” 2023. Tuttavia, non è chiaro se prenderà parte come membro della giuria o come concorrente. La sua presenza in qualsiasi ruolo sarebbe sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo.

Altri nomi in circolazione

Oltre ai già menzionati, sono stati fatti anche altri nomi di possibili concorrenti. Tra questi, l’imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha smentito le voci sulla sua partecipazione. D’altra parte, i nomi del campione del mondo di calcio Fabio Cannavaro, del giornalista ed esperto della famiglia reale inglese Antonio Caprarica, del cantante Bobby Solo e della giornalista e scrittrice Francesca Barra, sono ancora considerati validi per lo show.

I possibili concorrenti rimangono di grande interesse per il pubblico, e tutti sono ansiosi di vedere chi calcherà la celebre pista da ballo della televisione italiana. La conferma ufficiale del cast è attesa con impazienza, e gli spettatori non vedono l’ora di vivere un’altra stagione ricca di talento, emozioni e, naturalmente, balli spettacolari.