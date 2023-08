Giorgio Manetti, nessuno si aspettava quelle parole contro Tina: “E’ una bulla, farebbe bene Berlusconi a cacciarla”

0 SHARES Condividi Tweet

Giorgio Manetti, noto come il “Gabbiano” di Uomini e Donne, si è aperto in un’intervista esclusiva, rivelando dettagli interessanti sulla sua esperienza nel celebre dating show. L’ex protagonista di una travagliata storia d’amore con Gemma Galgani ha parlato apertamente del suo rapporto con la famosa dama e delle sue opinioni taglienti su Tina Cipollari, l’opinionista vulcanica del programma. Inoltre, ha chiarito le voci riguardanti un suo possibile ritorno nello show e ha espresso il suo punto di vista sul futuro del programma.

Giorgio Manetti contro Tina Cipollari: “Un Cambio di Rotta è Necessario”

Manetti ha espresso il desiderio di una rivoluzione positiva nel programma, sostenendo la possibilità di un cambio di rotta riguardo al trash e ai commenti sgradevoli. Ha definito Tina Cipollari una bulla e ha criticato alcuni comportamenti maleducati che si sono verificati durante le precedenti edizioni di Uomini e Donne. Ha manifestato il suo appoggio a Pier Silvio Berlusconi, sperando in un’evoluzione del programma verso una maggiore eleganza e rispetto: “Sonodalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico. Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale”.

Gemma Galgani e l’incertezza sul suo futuro nel programma

Riguardo alla famosa dama Gemma Galgani, Manetti ha dichiarato di essere certo che nemmeno quest’anno lascerà Uomini e Donne. Secondo lui, la partecipazione di Gemma non è più motivata dalla ricerca dell’amore, ma da altri fattori non meglio specificati. Ha sottolineato che la storia vissuta con lei è stata autentica e spontanea, senza alcun artificio o sceneggiatura. La sua presenza nel programma è diventata ormai vitale, essendo una colonna stabile per 14 anni.

Il futuro di Giorgio Manetti nel programma: “Nessun Ritorno Previsto”

Molti fan si sono chiesti se il “Gabbiano” tornerà a calcare gli studi di Uomini e Donne. Manetti ha smentito le voci riguardanti un suo possibile ritorno nello show, dichiarando di non avere contatti con la produzione e di non essere interessato a tornare al momento. Ha tuttavia lasciato aperta la porta, affermando che nulla è scontato e che tutto può succedere nel futuro.

Giorgio Manetti si è mostrato sincero e diretto nell’intervista. La sua presenza nel dating show è stata senza dubbio indimenticabile, ma il suo futuro nel programma rimane incerto.