Chiara Ferragni, posta una foto con un abito che non piace, tutti la criticano ma poi arriva un commento

Chiara Ferragni, l’influencer e imprenditrice digitale, ha suscitato nuovamente polemiche sui social media per un post su Instagram in cui indossa un vestito azzurro aderente che mette in risalto il seno. Gli haters hanno espresso critiche feroci riguardo alla sua scelta di ostentare il corpo della donna, ma la madre di Chiara ha lasciato un commento di supporto con cuoricini. Nel frattempo, la coppia si gode una vacanza a Ibiza con i loro figli e amici.

L’outfit contestato

Il post di Chiara Ferragni su Instagram mostra un vestito azzurro molto aderente, progettato per evidenziare il seno della giovane imprenditrice. L’immagine ha attirato immediatamente l’attenzione degli utenti, alcuni dei quali hanno espresso disapprovazione riguardo al modo in cui Chiara presenta il proprio corpo.

Le critiche degli haters

In risposta all’outfit di Chiara, gli haters hanno riversato commenti negativi sui social media. Alcuni l’hanno etichettata come “patetica fuori dalla realtà” e hanno criticato la scelta di indossare vestiti che mettono in risalto il seno, sostenendo che ciò non dovrebbe essere usato per dimostrare la libertà delle donne scrivendo e hanno scritto commenti di questo tipo: «Sei patetica», o anche: «Non devi a tutti i costi dimostrare che la nostra libertà è mostrare le t***e..», o, ancora: «Non capisco sti vestiti che devono sempre sottolineare il seno» e anche: «Perenne regressione».

La reazione di Chiara

Nonostante le numerose critiche, Chiara Ferragni non ha risposto pubblicamente agli haters, una pratica che ha adottato in passato. La star dei social media ha dimostrato di essere abituata alle critiche e spesso sceglie di ignorarle, focalizzandosi invece sugli aspetti positivi e sul supporto dei suoi fan.

Il commento della mamma, Marina Di Guardo

Tra i numerosi commenti negativi, uno ha attirato l’attenzione: quello della madre di Chiara, Marina Di Guardo, che ha deciso di esprimere il suo affetto con una quantità di cuoricini. Questo gesto potrebbe essere un segno di supporto e affetto verso la figlia durante questo momento di critiche.

La vacanza a Ibiza

Nonostante le polemiche online, Chiara e Fedez stanno godendo una vacanza di lusso a Ibiza con i loro figli, Leone e Vittoria, e un gruppo di amici. Le stories mostrano momenti di relax e divertimento in località spagnola.

La crescita di Chiara Ferragni

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, Chiara Ferragni ha continuato a guadagnare sempre più seguaci sui social media. La sua influenza si espande costantemente, e nonostante le critiche, il suo seguito cresce costantemente.