Alda D’Eusanio al veleno contro Alfonso Signorini: “Se volevano togliere il trash dal Grande fratello dovevano mandare via Signorini”

Alda D’Eusanio, conduttrice e giornalista esperta del mondo televisivo, ha rilasciato un’intervista in cui esprime il suo punto di vista sulle recenti rivoluzioni in atto sia a Mediaset che in Rai. In particolare, la conduttrice ha condiviso le sue opinioni riguardo il Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini, criticando l’approccio “violento” di Mediaset nei confronti di Barbara d’Urso e discutendo le nuove scelte dei network televisivi.

Il Grande Fratello Vip e l’influenza di Alfonso Signorini

Alda D’Eusanio ha sollevato una domanda riguardo alla rivoluzione del Grande Fratello Vip: se il programma è stato rivoluzionato, perché Alfonso Signorini, la mente e l’autore del progetto, non è stato sostituito? A questo proposito la D’Eusanio ha detto “Il mutamento di Mediaset, nel cercare di “ripulirla”, diciamo così, dal trash eccessivo, sì, questo un po’ me l’aspettavo. Anche se, lasciando Signorini a fare il conduttore del Grande Fratello, non è che cambia molto”. E poi ha anche aggiunto è molto importante anche perché Signorini non è solo il conduttore, è anche l’autore, è la testa, è la mente del Grande Fratello”.

La conduttrice ha partecipato al reality show in passato, ma ha ricevuto critiche per una gaffe sulla vita privata di Laura Pausini, che l’ha portata ad essere allontanata dal programma. La D’Eusanio ha sottolineato l’importanza di Signorini nel programma e ha discusso i cambiamenti in atto a Mediaset per “ripulire” il trash eccessivo dai propri programmi.

Barbara d’Urso e il “trattamento violento” di Mediaset

La conduttrice ha commentato il caso di Barbara d’Urso, la quale è stata allontanata da Pomeriggio Cinque in modo inaspettato e senza la possibilità di salutare il pubblico. Alda D’Eusanio ha definito il trattamento di Mediaset verso d’Urso “troppo violento” e ha riconosciuto il suo contributo professionale al network. La decisione di allontanarla unilateralmente ha sollevato polemiche, e la D’Eusanio ha espresso preoccupazione riguardo al modo in cui Mediaset sta gestendo i propri conduttori.

La giornalista ha parlato anche della cancellazione del talk show di Serena Bortone su Rai Uno, ritenendo che non ci fosse motivo di sostituire la conduttrice che aveva portato avanti con abilità il programma. La D’Eusanio ha mostrato interesse nel vedere come Caterina Balivo si comporterà al suo posto. Ha poi commentato l’arrivo di Bianca Berlinguer a Rete Quattro, sottolineando che la conduttrice si troverà in un ambiente diverso rispetto a quello a cui era abituata su Rai 3.

Riguardo, invece, al passaggio di Fabio Fazio su Nove, la conduttrice ha espresso poca curiosità, ritenendo che Fazio farà le stesse cose che ha sempre fatto, indipendentemente dalla rete su cui lavora. La D’Eusanio ha affermato che Fazio mantiene una certa continuità nei suoi programmi e che la sua presenza su Nove non cambierà molto rispetto a quanto ha fatto in passato su altre reti.

Infine, Alda D’Eusanio ha condiviso la sua delusione riguardo alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ha ammesso che partecipare al reality è stato il suo “errore più grande” e ha rivelato di non aver voluto farlo inizialmente, ma è stata convinta a farlo comunque. Ha criticato il modo in cui è stata cacciata dal programma senza la possibilità di salutare il pubblico o spiegare le sue azioni. La D’Eusanio ha espresso disappunto riguardo al trattamento che ha ricevuto da Mediaset e dai suoi colleghi nella casa del Grande Fratello.