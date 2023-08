Tina e Giorgio, botta e risposta al veleno sui social, ora si è saputo perché sono ai ferri corti

0 SHARES Condividi Tweet

In un inaspettato scontro tra due personaggi noti del mondo televisivo italiano, Tina Cipollari e Giorgio Manetti, emergono i retroscena che hanno portato alla rottura della loro amicizia. Entrambi noti per la partecipazione al famoso programma Uomini e Donne, i due avevano instaurato un legame affiatato durante il periodo in cui Manetti faceva parte del parterre del trono over. Tuttavia, qualcosa è cambiato, e ciò ha scatenato una serie di dichiarazioni pubbliche tra i due.

Il rapporto amichevole tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti

Quando Giorgio Manetti era un cavaliere del trono over di Uomini e Donne, lui e Tina Cipollari avevano stabilito una solida amicizia. Questa relazione aveva creato qualche attrito con Gemma Galgani, una delle protagoniste storiche del programma. I due amici avevano sviluppato un rapporto così stretto da usare affettuosi nomignoli come “passerotto” e “passerottino”.

Il cambiamento e l’inaspettato scontro

Tuttavia, di recente, qualcosa è cambiato nel loro rapporto. Giorgio Manetti ha rilasciato delle dichiarazioni contro Tina Cipollari durante un’intervista a TAG24, in cui l’ha definita una “bulla” e ha suggerito che dovrebbe essere allontanata dalla Mediaset. Questa uscita pubblica ha sorpreso molti, considerando il forte legame tra i due in passato.

La replica di Tina Cipollari

In risposta alle accuse di Manetti, Tina Cipollari ha replicato attraverso un commento su Instagram, assicurando al pubblico che il suo posto nel programma è sicuro e definendo Manetti un “irriconoscente“. Questa reazione immediata da parte di Cipollari ha suscitato ancora più interesse riguardo alla natura dello scontro tra i due.

I retroscena della rottura tra Tina e Giorgio

Amedeo Venza, esperto di gossip, ha rivelato i motivi dietro la rottura tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti. Pare che Giorgio si sia sentito trascurato da Tina, che avrebbe smesso di rispondere ai suoi messaggi. Manetti ha confidato a diversi amici di aver cercato il contatto con Tina solo per avere notizie sul suo stato di salute, ma lei avrebbe ignorato i suoi messaggi o risposto con notevole ritardo.

L’infuriarsi di Giorgio e l’attacco pubblico

Questo comportamento di Tina ha infastidito Giorgio Manetti, il quale ha colto l’occasione dell’intervista per esprimere il suo disappunto nei confronti dell’amica. La reazione pubblica di Manetti ha scatenato una serie di speculazioni riguardo al futuro della loro amicizia e alla possibilità che la situazione si risolva o peggiori ancora di più.

Il futuro della loro amicizia

Con gli animi surriscaldati e le tensioni in aumento, i fan di Uomini e Donne si chiedono cosa riserverà il futuro per Tina Cipollari e Giorgio Manetti. Sebbene siano stati complici per lungo tempo, sembra che qualcosa abbia messo a dura prova il loro rapporto. Sarà possibile che i due superino questa fase di conflitto o si dirigeranno verso strade separate?