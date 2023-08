Chiara Ferragni e Fedez, lei smentisce l’addio e svela la verità dietro la foto al tramonto

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni e Fedez si sono trovati al centro di gossip e voci sulla loro vita di coppia dopo che il rapper ha pubblicato una foto con la didascalia “Ciao Amore“. Questo ha portato alcuni utenti sui social a interpretare il messaggio come un possibile addio tra i due. Tuttavia, Chiara Ferragni è intervenuta per fare chiarezza e smentire queste voci, esprimendo sorpresa per l’interpretazione data alla foto.

La foto al tramonto che ha scatenato i dubbi

In questi giorni, la coppia si trova in vacanza a Ibiza con la loro famiglia e i figli Leone e Vittoria. Durante una romantica escursione per godersi il tramonto sull’isola, hanno scattato diverse foto, tra cui una con un romantico bacio sullo sfondo del sole che tramonta e del mare. Fedez ha aggiunto la didascalia “Ciao Amore“, che ha suscitato dubbi e speculazioni tra i fan.

La smentita di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha voluto chiarire la situazione attraverso un video su TikTok. Ha raccontato che lei e Fedez hanno trascorso una bellissima escursione insieme e la foto è stata scattata durante quel momento romantico. Si è mostrata sorpresa dalla reazione del pubblico e ha escluso qualsiasi significato di addio nella didascalia “Ciao Amore”, sottolineando che non ha alcuna intenzione di separarsi da Fedez.

La Ferragni ha detto così: “Ieri ho fatto questa bellissima escursione con fede. Ci hanno scattato questa foto molto romantica al tramonto mentre ci baciamo. Lui l’ha pubblicata e ha scritto come caption “ciao amore”. E oggi vedo mille articoli che vedono questo “Ciao amore” come un addio. Ma in che senso? Vi sembra normale? Non riesco a capire”.

La coppia sta trascorrendo momenti felici con i loro figli a Ibiza e sembra godersi la vacanza insieme. Sono stati immortalati in diverse foto e video che dimostrano il loro affetto e la loro unione familiare.

Dopo la smentita di Chiara Ferragni, molti fan hanno espresso sollievo e felicità per la continuazione della relazione tra i due. Hanno commentato con messaggi di sostegno e amore, dimostrando il loro attaccamento alla coppia e alla loro storia d’amore.

Mentre Chiara Ferragni e Fedez continuano a godersi la loro vacanza a Ibiza, la coppia sembra unita e felice insieme. Nonostante i rumor di addio che hanno scatenato l’allarme tra i fan, la coppia ha dimostrato ancora una volta di essere unita e innamorata.