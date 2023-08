Fabio Fazio risponde alla domanda su Nino Frassica a Che tempo che fa, cosa svela

0 SHARES Condividi Tweet

Il ritorno di Fabio Fazio in televisione con la nuova stagione di “Che tempo che fa” sul Canale Nove del gruppo Warner Bros – Discovery Italia è uno degli eventi più attesi del panorama televisivo. Dopo vent’anni trascorsi in Rai, Fazio cambia dimora e presenta alcune novità che entusiasmano il pubblico. Durante la rassegna La Terrazza di San Casciano, Fazio ha svelato alcuni dettagli sul programma, alimentando l’attesa dei fan.

Quali personaggi affiancheranno Fazio in questa avventura

Sicuramente, non poteva mancare l’inseparabile spalla di sempre, Luciana Littizzetto, con la quale ha già girato l’ironico spot per la nuova stagione. Ma c’è un’altra presenza imperdibile che farà parte del cast: il comico Nino Frassica.

Da anni, Nino Frassica è stato ospite fisso della trasmissione, intrattenendo gli spettatori con la sua rubrica comica, la rassegna stampa del giornale fittizio “Novella Bella”, in cui leggeva i gossip più divertenti della settimana. Il ritorno di Nino è stato confermato da Fazio, e i fan possono già pregustare le future esilaranti rassegne stampa.

Nuova clamorosa new entry nel cast del talk show, Ornella Vanoni

La cantante avrà un ruolo particolare, svelando i segreti del suo diario segreto ogni settimana. Questa novità promette di essere intrigante e sorprendente, vista la versatilità e l’imprevedibilità di Ornella Vanoni. Il conduttore stesso ha scherzato sulla sua presenza, affermando che punta a conquistare un pubblico più giovane, poiché non conta l’età anagrafica, ma la capacità di essere imprevedibile.

Un altro volto familiare al fianco di Fabio Fazio sarà Filippa Lagerback, che fa parte del cast del programma da molti anni. La presenza di Filippa contribuirà a mantenere una nota di continuità e familiarità nella nuova versione del talk show.

La decisione di Fazio di passare al gruppo Discovery Italia è stata ben accolta, considerando l’entusiasmo dimostrato dall’azienda per la sua arrivata. Il presentatore ha dichiarato di sentirsi accolto in un ambiente ospitale, e questo ha contribuito a facilitare il passaggio verso la nuova casa televisiva.

Ormai mancano solo pochi giorni al debutto di “Che tempo che fa” sul Canale Nove, e l’attesa cresce sempre di più. Gli appassionati dello show non vedono l’ora di vedere cosa riserverà questa aggiornata versione del programma, con un cast ricco di volti noti e nuove sorprese in serbo per il pubblico. La nuova avventura di Fazio e compagni si preannuncia entusiasmante e piena di spunti comici, mantenendo la tradizione di un programma amatissimo dal pubblico italiano.