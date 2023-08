Elisabetta Gregoraci fa una dedica dolcissima a suo figlio ma il ragazzino viene offeso pesantemente “Tamarro”

0 SHARES Condividi Tweet

Elisabetta Gregoraci ha mostrato il suo amore incondizionato per suo figlio Nathan Falco, avuto con Flavio Briatore, con una commovente dedica su Instagram. Tuttavia, il post è stato bersaglio di insulti e critiche da parte degli haters.

La Tenera dedica di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, presentatrice di Batitti Live, ha espresso tutto il suo affetto per il figlio Nathan Falco, 12enne, attraverso una dolce dedica su Instagram. Accompagnata da una serie di foto che li ritraevano insieme, la conduttrice ha elogiato il rapporto speciale con il suo bambino scrivendo così: “Le risate, le confidenze e le avventure con te, sono i migliori regali della mia vita!”.

Gli insulti e le critiche degli haters

Purtroppo, la dolce dedica di Elisabetta Gregoraci non è sfuggita all’attenzione degli haters, che hanno preso di mira Nathan Falco e il suo look. I commenti negativi hanno deriso il suo stile, definendolo “tamarro” per la catena al collo e l’atteggiamento fiero. Alcuni hanno fatto riferimento alle recenti dichiarazioni di Flavio Briatore sul futuro lavorativo di Nathan, cercando di deridere il giovane imprenditore.

Nonostante gli insulti, molti hanno apprezzato l’amore di una madre per suo figlio e hanno difeso Elisabetta Gregoraci da tali attacchi. Riconoscendo che il figlio è ancora giovane e che il suo stile può essere una forma di espressione individuale, hanno mostrato solidarietà verso la presentatrice e hanno elogiato la sua dedica materna.

Data la notorietà di Elisabetta Gregoraci e il suo passato con Flavio Briatore, le critiche erano prevedibili. La celebrità è spesso oggetto di attenzioni e giudizi negativi, e quando coinvolge i loro figli, la situazione può diventare ancora più delicata.