Elenoire Ferruzzi offende Antonella Clerici per una foto al naturale: “Sembri un uomo”, il web si rivolta

Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha lanciato un commento offensivo contro Antonella Clerici per una sua foto al naturale pubblicata su Instagram. L’affermazione ha scatenato reazioni negative sia dai fan di Antonella che dalla comunità Lgbtquia+ di cui Ferruzzi fa parte.

Elenoire Ferruzzi e la critica alla foto di Antonella Clerici

Antonella Clerici ha recentemente condiviso una foto senza trucco su Instagram, ricevendo molti apprezzamenti per la sua bellezza naturale a 59 anni. Tuttavia, Elenoire Ferruzzi ha deciso di esprimere un’opinione contrastante. In risposta a un tweet che mostrava l’immagine della conduttrice Rai, Ferruzzi ha commentato “Un uomo”, insinuando che nella foto Antonella somigliasse a un uomo.

Reazioni negative e critiche

Il commento di Elenoire Ferruzzi ha suscitato forti reazioni negative da parte dei fan di Antonella Clerici e della comunità Lgbtquia+ a cui Ferruzzi appartiene. Molti hanno considerato l’affermazione offensiva, gratuita e discriminatoria. Inoltre, alcuni hanno richiamato Ferruzzi alla sua esperienza personale di bullismo durante il suo percorso di transizione da uomo a donna, sottolineando l’importanza di evitare offese gratuite riguardo all’aspetto fisico degli altri. L’offensiva affermazione di Elenoire Ferruzzi ha scatenato un acceso dibattito online. Molti utenti hanno difeso Antonella Clerici, elogiando la sua autenticità e il coraggio di mostrarsi al naturale senza paura del giudizio altrui. Hanno sottolineato come sia importante promuovere una cultura del rispetto verso l’aspetto fisico di ognuno, evitando di cadere nella superficialità e nel bullismo.

Assenza di scuse da parte di Elenoire Ferruzzi

Nonostante le critiche e le reazioni, Elenoire Ferruzzi non ha ancora chiesto scusa per il suo commento. Conosciuta per il suo carattere irriverente, sembra che Ferruzzi abbia deciso di mantenere la sua posizione e continuerà a esprimere liberamente le sue opinioni, indipendentemente dalle conseguenze.