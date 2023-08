Diletta Leotta rivela il curioso metodo per scegliere il nome della figlia

0 SHARES Condividi Tweet

Diletta Leotta, nota conduttrice di Dazn, si trova al nono mese di gravidanza e si prepara all’arrivo della sua prima figlia. Intervistata da La Gazzetta dello Sport, ha condiviso il suo emozionante momento e svelato il particolare modo in cui sceglierà il nome della bambina, una decisione che lascerà all’istinto e al primo sguardo.

Il metodo di scelta del nome

In attesa della nascita della figlia, Diletta Leotta si gode il periodo di riposo in Sicilia, tra il mare e la famiglia. La conduttrice ha rivelato di non aver ancora deciso il nome della bambina, ma ha spiegato che farà una scelta particolare: aspetterà di guardarla negli occhi per la prima volta e seguirà il suo istinto per determinare il nome giusto. Questo approccio spontaneo rende la scelta del nome ancora più speciale e personale per Diletta e il suo compagno, Loris Karius.

Dopo il parto, Diletta ha intenzione di tornare al lavoro il prima possibile, anche se riconosce che le prime settimane di Serie A le verranno godute seduta sul divano. La conduttrice è consapevole che la sua vita cambierà radicalmente con l’arrivo della figlia e che la percezione dei suoi tifosi potrebbe subire un cambiamento naturale. Nonostante ciò, è grata per l’affetto dimostrato dal pubblico in questi mesi.

Il Podcast “Mamma Dilettante” e la promessa di Michelle Hunziker

In preparazione alla nuova avventura della maternità, Diletta Leotta ha condotto il podcast “Mamma Dilettante” dal giugno scorso. In queste puntate, diversi personaggi famosi hanno condiviso le loro esperienze di genitori, fornendo consigli e suggerimenti alla futura mamma. L’ultimo episodio ha avuto come ospite Michelle Hunziker, madre di tre figlie e appena diventata nonna. Michelle ha promesso di accompagnare Diletta in sala parto quando sarà il momento.

Anche il compagno di Diletta, Loris Karius, è stato ospite del podcast. Il portiere del Newcastle si vede come un padre “fico” ma ammette di essere geloso, riconoscendo le sfide e le gioie che la paternità comporterà. Sia Diletta che Loris sono entusiasti e ottimisti riguardo alla nuova vita che li attende.

La scelta del nome della figlia di Diletta Leotta e Loris Karius rimane ancora un mistero. Sebbene inizialmente fosse stata considerata l’opzione di chiamarla Ofelia, in seguito il piano è cambiato, lasciando spazio all’istinto e all’emozione del momento della nascita. Con il possibile arrivo della bambina il 16 agosto, il nome sarà determinato dall’istinto dei genitori.