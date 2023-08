Antonella Clerici nervosa per lo scontro con Gerry Scotti, retroscena pungente

0 SHARES Condividi Tweet

Un retroscena pungente emerge dietro le quinte della televisione italiana, riguardante la tensione tra Antonella Clerici e Gerry Scotti. La conduttrice di Rai1 è infastidita dalla scelta di Mediaset di rispolverare il programma “Io Canto” dopo dieci anni, in contemporanea con la riproposizione del suo “The Voice Kids”.

Il nervosismo di Antonella Clerici

La decisione di Mediaset di riproporre il programma “Io Canto” a ridosso della nuova edizione di “The Voice Kids” ha suscitato lamentele da parte di Antonella Clerici. La conduttrice non ha nascosto il suo disappunto riguardo a quanto definito come una fotocopia del suo programma di successo. Questo ha portato a un clima di tensione dietro le quinte, poiché la Clerici vede questa scelta come un’azione poco corretta da parte della rete rivale.

La vecchia rivalità con Gerry Scotti

La rivalità tra Antonella Clerici e Gerry Scotti è un aspetto noto nel mondo televisivo, nonostante i diretti interessati abbiano sempre negato tensioni. La tensione tra i due è emersa per la prima volta nel 2010, quando Mediaset ha lanciato “Io Canto“, un format molto simile a “Ti lascio una canzone” di Rai1, condotto proprio da Antonella Clerici. In quell’occasione, la conduttrice aveva espresso delusione riguardo alla somiglianza tra i due programmi, percependolo come un clonaggio poco corretto.

Antonella Clerici e Gerry Scotti si ritroveranno ancora una volta a scontrarsi in televisione. Mentre “The Voice Kids” andrà in onda dal 24 novembre al 22 dicembre, la programmazione di “Io Canto” è ancora da ufficializzare, ma è improbabile che vada in onda nello stesso periodo. La competizione tra i due programmi è destinata a catalizzare l’attenzione del pubblico televisivo, e il clima di rivalità si fa sentire.

Nonostante le tensioni e il nervosismo, Antonella Clerici si prepara per una stagione televisiva impegnativa. La conduttrice sarà al timone di ben tre programmi: “È sempre mezzogiorno” dal lunedì al venerdì, e le edizioni di “The Voice Senior” e “The Voice Kids” in prima serata. La sua attività lavorativa sarà frenetica e si concentrerà anche su possibili cambiamenti nella giuria di “The Voice Kids“, con l’arrivo di una nuova cantante di rilievo.

Il pubblico resta in attesa di vedere quale spettacolo si svolgerà dietro le quinte di questa competizione televisiva.