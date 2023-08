Barbara d’Urso, “Snobberia semplicistica”, il parere di Francesco Vecchi è diretto e preciso

0 SHARES Condividi Tweet

La notizia dell’uscita di Barbara d’Urso da “Pomeriggio Cinque” ha suscitato scalpore durante l’estate, ma Francesco Vecchi, conduttore di “Mattino Cinque News“, ha espresso un sostegno diretto e preciso alla sua collega. Inoltre, Vecchi ha chiarito i rumors sul suo rapporto con Federica Panicucci.

Barbara d’Urso: una maestra di televisione

Il conduttore di “Mattino Cinque News” ha elogiato Barbara d’Urso come una grande maestra di televisione e ha espresso stima per il suo talento professionale. Ha criticato le etichette di “trash” attribuite a Barbara, sostenendo che sia una “snobberia semplicistica” e che la sua esperienza merita rispetto e ammirazione: “Per me Barbara è una grande maestra di televisione. Ho molta stima della professionista che è e trovo che sia una snobberia semplicistica racchiuderla nella categoria del trash”.

Vecchi ha preso le parti di Barbara riguardo al modo in cui è stata rimossa da “Pomeriggio Cinque“, un cambiamento che ha colpito sia il pubblico che la conduttrice stessa.

Il rapporto con Federica Panicucci

Vecchi ha dissipato le voci su un rapporto burrascoso con la sua collega Federica Panicucci. Ha affermato che il loro rapporto è buono e che entrambi sanno di essere fondamentali per il successo di “Mattino Cinque News“. Il programma ottiene ottimi numeri di ascolto, sia nella prima che nella seconda parte, grazie al contributo essenziale di entrambi i conduttori: “Sappiamo entrambi di essere fondamentali”.

Francesco Vecchi ha confessato di seguire con interesse il fermento e le novità in Mediaset. La prossima stagione promette cambiamenti significativi e ciò rende il panorama televisivo ancora più interessante. Vecchi ha sottolineato che ci sono stati già “grossi colpi di scena“, alimentando l’attenzione del pubblico per quanto sta accadendo nel mondo della televisione: “Sembra ci sia un fermento nuovo e tutto si fa più interessante perché ci sono stati grossi colpi di scena”.