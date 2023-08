Jovanotti, rientra in Italia dopo l’incidente e racconta: “Ecco cosa mi aspetta ora”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo l’operazione a Santo Domingo a seguito di un grave incidente in bicicletta, Jovanotti è tornato in Italia. Il cantante toscano ha ottenuto l’approvazione del chirurgo per iniziare il percorso di riabilitazione, che lo porterà a tornare a camminare e a saltare sul palco, la sua grande passione.

L’incidente e l’operazione a Santo Domingo

A causa di un brutto incidente in bicicletta, Jovanotti ha subito la rottura del femore in tre punti e della clavicola. Questo ha reso necessario un intervento chirurgico a Santo Domingo per affrontare le lesioni.

L’approvazione del chirurgo

Dopo l’intervento, Jovanotti ha ricevuto l’ok del chirurgo per tornare in Italia e iniziare il processo di riabilitazione. Questa fase è essenziale per il suo recupero e per tornare a svolgere la sua attività artistica.

La felicità del ritorno in Italia

Jovanotti ha condiviso la sua gioia per il ritorno in Italia attraverso TikTok, mostrandosi felicissimo con il passaporto in mano prima di prendere l’aereo. La sua determinazione nel superare l’incidente è evidente.

Il ruolo di Fabrizio Borra

Il cantante si dedicherà alla riabilitazione con l’assistenza di Fabrizio Borra, fisioterapista di fiducia che ha seguito Jovanotti per ben 26 anni. La sua esperienza con atleti come Marco Pantani e Fernando Alonso sarà preziosa per il percorso di recupero di Jovanotti.

Il sostegno dei fan

I fan di Jovanotti sono stati solidali e affettuosi durante questo periodo difficile. Il cantante ha condiviso con loro i dettagli della sua riabilitazione attraverso TikTok, ricevendo messaggi di incoraggiamento e supporto.

La convalescenza

Nonostante la difficoltà di non poter ancora camminare, Jovanotti affronta la sua convalescenza con positività e buon umore. La sua voglia di tornare a cantare e saltare sul palco è inalterata.

I primi esercizi di riabilitazione

Il cantante ha mostrato su TikTok i primi esercizi di riabilitazione in piscina, seguiti da Fabrizio Borra. Questi passi iniziali rappresentano un importante punto di partenza per il suo percorso di recupero.

Il percorso di riabilitazione

Jovanotti si prepara ad affrontare un lungo percorso di riabilitazione, che potrebbe durare almeno cinque mesi. Questo periodo richiederà esercizi, massaggi e riposo per una completa guarigione.

La passione per la musica

La musica è la più grande passione di Jovanotti, e il suo desiderio di tornare sul palco per esibirsi con i suoi fan è immutato. Questo obiettivo lo spinge a dedicarsi con impegno alla riabilitazione.

La condivisione con i fan

Attraverso TikTok, Jovanotti continuerà a condividere ogni fase del suo percorso di riabilitazione con i suoi fan. Questa condivisione crea un legame più profondo con il pubblico e dimostra la sua autenticità come artista.