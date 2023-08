Valentina Ferragni presenta il suo nuovo fidanzato e si prende in giro da sola, boom di like per lei

0 SHARES Condividi Tweet

L’influencer Valentina Ferragni ha svelato al mondo la sua nuova relazione con Matteo Napoletano, presentando il suo fidanzato di otto anni più giovane attraverso una foto pubblicata sui social media. La foto, accompagnata dalla didascalia “Giovane (o dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero”, ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan e dei media. Valentina, 30 anni, ha usato l’occasione per scherzare sull’età del fidanzato 22enne, mostrando un approccio aperto e ironico a una differenza d’età che era diventata oggetto di curiosità.

La relazione con Matteo non è del tutto una sorpresa, visto che le voci circolavano già da tempo. La madre delle sorelle Ferragni, Marina Di Guardo, aveva condiviso delle foto di famiglia con Napoletano il 31 luglio, accendendo ulteriori speculazioni.

Reazioni della Famiglia: Sostegno e Felicità

I commenti alla foto sono stati subito positivi e incoraggianti, con la sorella Chiara Ferragni che ha espresso la sua felicità scrivendo: “Felicissima per voi. Ti meriti di sentirti così sorellina”. L’ufficializzazione della relazione ha ricevuto il supporto caloroso della famiglia e degli amici, segno che Matteo è già ben integrato nella cerchia familiare.

La fine della precedente relazione con Luca Vezil, dopo quasi nove anni vissuti insieme, era stata un momento difficile per Valentina. Entrambi avevano investito molto nella relazione, e la fine era stata sofferta. Tuttavia, questa nuova fase della vita di Valentina sembra piena di promesse e di un nuovo inizio felice.

Boom di Like e Nuovo Capitolo nella Vita di Valentina

Il post ha ricevuto un vero e proprio boom di like, riflettendo l’entusiasmo e l’interesse del pubblico per la nuova relazione di Valentina. L’annuncio ufficiale e l’approccio scherzoso alla differenza d’età mostrano una Valentina sicura di sé e pronta a iniziare un nuovo capitolo nella sua vita. La sua capacità di prendersi in giro da sola e di affrontare con leggerezza le critiche e i commenti è un segno della sua maturità e della sua positività.

Dopo un periodo di cambiamenti e di riflessione, sembra che l’influencer sia pronta a esplorare questa nuova fase della sua vita con entusiasmo e amore.