Ballando con le Stelle 2023: la prima rivelazione bomba fa impazzire i fan

L’attesa cresce per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il popolare talent show in onda su Rai 1. Con la partenza prevista per ottobre, i fan sono impazienti di scoprire chi saranno i concorrenti. Giuseppe Candela, firma di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano, ha recentemente svelato su X (ex Twitter) i primi quattro big che faranno parte del cast: Simona Ventura, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Teo Mammuccari. Questi nomi non sono completamente nuovi, essendo stati accostati al programma in precedenti rumor, ma ora sembrano molto più probabili.

Dettagli sui partecipanti: dalle voci alle conferme

I quattro grandi nomi rivelati offrono una varietà di talento e personalità. Simona Ventura è stata precedentemente accostata al talent del sabato sera, con possibili partecipazioni di Paola Perego e Giovanni Terzi. Teo Mammuccari, vincitore della prima edizione de Il Cantante Mascherato, era stato più volte accostato al programma, anche se si era ipotizzato un suo ruolo in giuria. Bruno Barbieri e Bobby Solo, anch’essi, sono stati precedentemente citati come possibili concorrenti.

Altri possibili partecipanti e la giuria

Oltre ai primi quattro nomi confermati, ci sono altri rumors su chi potrebbe far parte del cast. Tra i possibili partecipanti spuntano nomi del mondo sportivo come Marcell Jacobs e Fabio Cannavaro, cantanti come Nino D’Angelo e Leo Gassman, e personaggi televisivi come Massimiliano Ossini e la Signora Coriandoli. Per quanto riguarda la giuria, non dovrebbero esserci novità significative. Milly Carlucci sembra intenzionata a confermare tutti i suoi cinque giurati per quest’anno, nonostante l’accostamento di nomi come Teo Mammuccari e Sonia Bruganelli. Gli spettatori dovranno attendere ancora qualche settimana per scoprire l’intero cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle