Tiberio Timperi gela tutti su La vita in diretta: “Non mi è piaciuto condurla e poi parla di Matano”

0 SHARES Condividi Tweet

Tiberio Timperi, conduttore televisivo di spicco nel panorama italiano, ha recentemente manifestato il suo disappunto riguardo al suo periodo di conduzione del popolare talk show “La Vita in Diretta”. Nel corso di un’intervista rilasciata a L’Identità, Timperi ha rivelato che durante l’edizione 2018/2019 del programma, si è trovato a disagio con l’approccio utilizzato per presentare la cronaca. La sua critica principale è stata rivolta alla tendenza del programma a scavare nei dettagli più morbosamente cruenti degli eventi di cronaca. Ha dichiarato: “Mi sono trovato in un meccanismo che non mi piaceva. Magari la gente si è abituata, ma continuo a non credere che sia giusto raccontare fin nei minimi particolari certi accadimenti di cronaca con morbosità.”

Difficoltà e sfide nella conduzione del programma

Le sfide incontrate da Timperi non si sono limitate al solo approccio morbosamente dettagliato della cronaca. Altre difficoltà hanno riguardato l’organizzazione interna del programma. Secondo Timperi, la conduzione di “La Vita in Diretta” è stata resa ancora più complessa dal fatto che sono stati effettuati due cambiamenti del capoprogetto durante la stagione, causando ulteriore confusione. Questo ha reso arduo per lui trattare l’attualità con un pizzico di ironia, un elemento che sperava di introdurre nel programma. A queste difficoltà si aggiungono le voci di malumori e tensioni con la co-conduttrice Francesca Fialdini. Questa complessa dinamica interna ha creato un ambiente non sempre sereno, nonostante il programma avesse ascolti in crescita.

Lode al successore e nuovi orizzonti professionali

Tiberio Timperi, pur con le sue riserve su “La Vita in Diretta”, non ha esitato a lodare il suo successore, Alberto Matano. Ha sottolineato che forse lui non era la persona giusta per quel tipo di conduzione, mentre Matano sembra essere perfettamente a suo agio. Allo stesso tempo, Timperi guarda avanti, focalizzandosi sulle sue nuove avventure televisive. Attualmente conduce “UnoMattina Estate” e sarà presto alla guida de “I Fatti Vostri“. In queste trasmissioni, a differenza di “La Vita in Diretta”, Timperi si sente molto più in sintonia con il format e con sè stesso, trovando una connessione più profonda con il contenuto e l’approccio alla conduzione.