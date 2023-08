Addio a Controcorrente: Veronica Gentili come ha salutato i suoi telespettatori

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo cinque anni e mezzo di conduzione, Veronica Gentili ha annunciato il suo addio a Rete 4 e al programma Controcorrente. Nella puntata di ieri, venerdì 11 agosto, la famosa giornalista ha salutato il suo pubblico dell’access prime time estivo, condividendo il suo ringraziamento e i suoi sentimenti sulla conclusione di questo capitolo della sua carriera. “Noi saremmo quasi in conclusione. Questa è una puntata un po’ irrituale, quindi io mi prendo un attimo di tempo per me”. E poi ha continuato: “Questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente e ed è l’ultima puntata qui a Rete 4”.

E, ancora: “Sono stati cinque anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme. Insieme a tutti voi che siete stati con me nel corso di tutte queste serate, queste lunghe estati, insomma questo tempo che abbiamo passato”. Poi ha anche aggiunto: “Sono passati governi che son caduti, c’è stata di mezzo una pandemia, una guerra: abbiamo fatto tutto nel modo migliore possibile”.

Un’Esperienza formativa e ricordi condivisi

Con un tono emotivo e sincero, Veronica Gentili ha espresso il suo affetto verso i telespettatori e il team con cui ha lavorato. Ha descritto l’esperienza come “molto formativa”, ricordando le vicende politiche e i momenti storici, come la pandemia e i cambi di governo, che hanno segnato il programma. Ha anche ringraziato specificamente alcuni membri del team, come il curatore Alessandro Usai, e i dirigenti di Videonews.

Un nuovo inizio: Le Iene e il futuro di Gentili

Il futuro di Veronica Gentili sembra già delineato, con un nuovo impegno televisivo come conduttrice de Le Iene. Nel suo addio, ha dato un accenno al suo prossimo passaggio, dicendo: “Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui”” Mentre Controcorrente continuerà con la conduzione di Alessandra Viero, Gentili è pronta a iniziare un nuovo capitolo entusiasmante della sua carriera televisiva.