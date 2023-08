“Amici”, la conferma del primo allievo fa storcere il naso a molti

0 SHARES Condividi Tweet

L’attesa è alta per il ritorno del famoso talent show “Amici” di Maria De Filippi, che tornerà a settembre su Canale 5 per la sua 23esima edizione. Oltre alla curiosità sugli insegnanti che sostituiranno Arisa e Todaro, è stata annunciata una notizia ancora più emozionante: la conferma del primo allievo della nuova stagione. Stiamo parlando di un ex allievo, Diego Taralletto De Falco, noto come Mezcal, il cui nome è stato rivelato da Deianera Marzano.

La storia di Mezcal e la sua opportunità per una seconda chance

Per coloro che hanno seguito la precedente edizione del programma, il nome di Mezcal potrebbe suonare familiare. Il giovane cantante 18enne è stato eliminato prima dell’ultima fase del talent show, ma non prima di ricevere un’offerta da Rudy Zerbi. Il suo ingresso tardivo nel programma non gli ha dato il tempo necessario per prepararsi adeguatamente, ma l’insegnante ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a portarlo con sé, offrendogli una nuova opportunità.

Reazioni divise del web alla notizia

La notizia della partecipazione di Mezcal alla nuova edizione di “Amici” ha suscitato reazioni contrastanti online. Da un lato, c’è chi è entusiasta di rivedere il giovane talento sul palco e sostiene la sua seconda chance. Dall’altro, ci sono voci critica che sostengono che Mezcal abbia già avuto la sua opportunità e che non dovrebbe essere riammesso. La divisione tra i fan del programma dimostra come questa scelta possa essere vista come una decisione audace o controversa.