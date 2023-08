Don Matteo 14, cosa è diventato virale in pochissimo tempo

0 SHARES Condividi Tweet

L’attesissima quattordicesima stagione di Don Matteo 14, con Raoul Bova nei panni del protagonista, è all’orizzonte e l’entusiasmo tra i fan sta crescendo rapidamente. A Roma sono in corso le riprese, che poi si sposteranno a Spoleto a settembre. La scorsa stagione ha segnato l’addio di Mario Girotti, ma le sorprese non finiscono qui: accanto a Bova troveremo attori noti e nuovi ingressi come Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea. Una foto postata sui profili social ufficiali della serie tv, mostrante Martini accanto a Bova, è diventata virale in poco tempo, attirando l’attenzione del giornalista Giancarlo De Andreis.

Cambiamenti e addii nel cast

Il mistero sul nuovo Capitano Martini è stato svelato, e si tratta di Eugenio Mastrandrea, come ha confermato De Andreis. Tuttavia, la quattordicesima stagione di Don Matteo 14 vedrà anche l’addio dei personaggi interpretati da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. La partecipazione di questi due attori sembra giungere al termine, ma gli sceneggiatori hanno già in serbo nuovi sviluppi, con l’introduzione di nuovi protagonisti che manterranno alta la tensione e l’interesse del pubblico.

Anticipazioni e nuovi orizzonti narrativi

Oltre all’ingresso di Mastrandrea come Capitano Martini, Don Matteo 14 introdurrà anche un’altra new entry, la Pm Vittoria Guidi. I due nuovi personaggi condividono un passato sentimentale, e il nuovo capitano sembra determinato a riconquistare la sua ex. Al contempo, la storyline di Anna Olivieri e Marco Nardi si avvia verso una conclusione, mentre il pubblico si prepara ad accogliere i nuovi protagonisti. Il nuovo capitolo della serie promette di essere ricco di emozioni, sorprese e colpi di scena.