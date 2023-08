Giacomo Urtis coinvolto in una assurda lite, la reazione dell’hair stylist

0 SHARES Condividi Tweet

Nella scintillante località di Porto Cervo, in Sardegna, un evento particolare ha catturato l’attenzione dei media e dei fan del gossip. Giacomo Urtis, un famoso chirurgo dei Vip e figura familiare per gli spettatori del Grande Fratello Vip, è stato coinvolto in una controversia accesa in un noto locale della zona. Secondo quanto riferito dai noti esperti di gossip, Deianira Marzano e Amedeo Venza, che hanno diffuso la notizia attraverso le loro storie su Instagram, la disputa ha visto Urtis affrontare una donna bionda, ancora anonima, che apparentemente era gelosa del successo e dell’attenzione che Urtis stava ricevendo da parte degli uomini presenti nel locale.

La lite esplosiva: dettagli, reazioni e conseguenze

La lite non è stata un semplice scambio di parole; si è evoluta in una vera e propria colluttazione quando la donna ha tirato i capelli di Urtis. Questa aggressione è stata motivata, stando a quanto riportato, dalla gelosia della donna per il corteggiamento che Urtis stava ricevendo da diversi ragazzi nel locale. Nonostante l’escalation della situazione, il chirurgo dei Vip ha mantenuto la calma, affrontando la donna con eleganza e signorilità. Ha risposto che l’attacco era un semplice atto di invidia per il suo stile e il fascino che aveva catturato l’attenzione di tutti. La situazione si è poi risolta con Urtis che ha preso per mano uno dei suoi corteggiatori, allontanandosi in pista, mentre la donna bionda poteva solo osservare, sconfitta e imbarazzata. La reazione di Urtis è stata elogiata da alcuni testimoni presenti, che hanno confermato la sua compostezza e il suo comportamento da vero signore.

La vita sociale di Urtis in Sardegna

Ma l’avventura di Urtis in Sardegna non si limita a questo singolo episodio. Durante il suo soggiorno, è stato visto divertirsi con Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, in diversi luoghi alla moda come il locale Zuma e la discoteca Just Me a Porto Cervo. I due sono stati ripresi mentre ridevano e si divertivano, ballando sulla musica elettronica e gustando drink esotici. Questo legame tra Urtis e l’ex di Fiordelisi ha però causato tensioni, tanto che Antonella ha smesso di seguire il chirurgo sui social media. Il gesto ha portato a speculazioni sulla possibile “tradizione” percepita da Fiordelisi e sulla dinamica dei loro rapporti.

