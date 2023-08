Rosalinda Cannavò attaccata: “Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore”, la sua replica è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Recentemente, Rosalinda Cannavò, nota al pubblico come Adua Del Vesco, è stata oggetto di una critica pungente da parte di un follower, che ha messo in discussione l’autenticità del suo amore con il fidanzato Andrea Zenga, sottolineando l’assenza di figli nella loro relazione: “Tanto amore dichiarato ma niente figli, strano amore”,. La reazione dell’attrice non si è fatta attendere, e attraverso un post sul suo profilo Instagram, ha deciso di rispondere a tono a questa provocazione.

Cannavò ha espresso la sua indignazione per la superficialità con cui alcune persone giudicano la vita altrui, soprattutto quando si tratta di questioni delicate come la scelta di avere o meno dei figli. Ha inoltre sottolineato che dietro tale scelta possono nascondersi difficoltà personali o problemi di salute, rendendo tale critica ancora più insensibile e inappropriata: “Ma vi sembra normale sfottere così ? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social”.

Un amore sincero e piani futuri

L’ex gieffina ha sempre mostrato apertamente il suo amore profondo per Andrea Zenga, con cui condivide la vita da quando si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante le critiche e le polemiche, la coppia ha sempre dimostrato una forte coesione e una visione condivisa del futuro.

Entrambi hanno espresso il desiderio di costruire una famiglia e di avere dei figli. Zenga, in un’intervista a Verissimo, ha dichiarato di vedere in Rosalinda la madre dei suoi figli futuri. Anche Cannavò ha confermato questo desiderio, sottolineando che per lei il matrimonio è importante, ma non quanto l’idea di famiglia che già sente di condividere con il suo compagno.

Il mondo dei social e la difesa dell’intimità

L’episodio di provocazione nei confronti di Rosalinda Cannavò solleva un problema più ampio legato all’uso dei social media. La facilità con cui gli utenti possono commentare e giudicare la vita privata degli altri può portare a situazioni spiacevoli e a violazioni dell’intimità.

Cannavò, con la sua risposta, ha voluto mettere un freno a questo comportamento, difendendo non solo la sua scelta personale ma anche il diritto di ognuno a vivere la propria vita senza essere esposti a giudizi gratuiti e offensivi. La sua voce rappresenta un monito importante per chi utilizza i social media, affinché si possa mantenere il rispetto per la sfera privata e per le scelte individuali.