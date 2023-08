Tananai da brividi, al concerto fa una dedica ad Arianna la 23enne scomparsa due mesi fa

0 SHARES Condividi Tweet

Sabato 12 agosto, a Palermo, durante un emozionante concerto presso i Cantieri Culturali alla Zisa, il noto cantante Tananai (vero nome Alberto Cotta Ramusino) ha offerto una dedica sentita a Arianna, tragicamente scomparsa a soli 23 anni a Casteldaccia. Tananai ha scelto di concludere il suo spettacolo con “Tango”, una ballata struggente che gli ha garantito il quinto posto nella 73esima edizione del “Festival di Sanremo”. Questo brano ha ottenuto un riconoscimento particolare dopo l’insuccesso dell’anno precedente con “Sesso occasionale”, ora un punto di forza del suo repertorio.

Richiesta speciale: una dedica chiesta da una sorella e una madre

Il momento clou della serata è avvenuto quando Tananai ha risposto alla richiesta toccante di Vittoria Maria Calì e sua madre Valeria, che hanno chiesto che “Tango” fosse dedicata alla loro Arianna, morta improvvisamente due mesi fa: “C’è un cartellone un po’ intimo”,. Questa tragedia, che ha colpito non solo la famiglia ma l’intera comunità, ha reso il gesto del cantante ancora più commovente. Tananai ha dichiarato: “Questa canzone stasera è di tutti e di Ari ovviamente”, creando un legame intimo con il pubblico e dando vita a un video che sta ora girando sui social.

Il significato di “Tango”

Per Vittoria, ogni parola di “Tango” rappresenta un tributo a sua sorella Arianna, con la quale condivideva un legame speciale. La canzone era un’espressione quotidiana del suo amore per la sorella. Vittoria e sua madre hanno anche ringraziato Tananai per aver realizzato un sogno, affermando: “La tua voce è arrivata fin Lassù”. Le parole di gratitudine e l’emozione profonda del gesto del cantante hanno reso la serata un evento indimenticabile.