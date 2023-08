Michela Murgia, la mamma: “Non sapevo che fosse malata, mi ha nascosto tutto fino all’ultimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Costanza Marongiu, la madre di Michela Murgia, ha condiviso la sua tristezza e incredulità sulla morte improvvisa della figlia, avvenuta il 10 agosto all’età di 51 anni a causa di un tumore. Nonostante sapesse della malattia da tempo, Costanza è stata tenuta all’oscuro dell’aggravarsi delle condizioni di Michela. Ha rivelato di aver saputo della morte della figlia: “da Claudia, un’amica di Michela: mi ha chiamato lei nella notte. E poi stamattina la televisione. È stato un colpo”. E poi ha aggiunto: “Michela era malata da un anno e mezzo, ma aspettarmelo no, perché fino al giorno prima mi ha nascosto la verità. Mi diceva: sto migliorando. E io ci credevo. Poi una settimana fa ha smesso di rispondermi al telefono e ho capito che stava male. Giovedì 10 è stata lei a chiamare Cristiano e a dirgli che se ne stava andando e che voleva solo che mi dicesse di stare tranquilla e di non piangere. Io non ho pianto, però così è anche peggio, perché mi sento un groppo al cuore che mi sta uccidendo”. Poi ha raccontato della figlia bambina: “Michela era una forza della natura, raggiungeva tutti gli obiettivi che si metteva in testa … vispissima, intelligentissima” L’anziana madre non potrà presenziare ai funerali a Roma a causa delle sue difficoltà motorie.

Michela Murgia: intelligenza e forza della Nntura

Costanza Marongiu ha ricordato Michela Murgia come una donna straordinaria, vispissima e forte nella sua vita. Descrivendola come una bambina intelligente e come una donna che raggiungeva sempre gli obiettivi che si poneva, Costanza ha espresso orgoglio per i libri e i successi della figlia. Il successo di Michela non l’ha mai sorpresa; era determinata, coraggiosa e onesta con se stessa.

Gli ultimi mesi: famiglia e sogni non realizzati

Durante gli ultimi mesi di vita, Michela Murgia ha stretto legami con la sua famiglia queer e ha cercato di realizzare i sogni che non era ancora riuscita a realizzare. La madre, Costanza, non ha visto la figlia dal settembre dell’anno scorso e ha compreso le sue scelte, riconoscendo la necessità di Michela di seguire i suoi sogni. Parlando dell’ultima telefonata con la figlia, Costanza ha espresso la sensazione che Michela non sia davvero andata via, ma che sia ancora qui.