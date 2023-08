Lorenzo Amoruso: “Da quando è finita la storia con Manila come mi sto comportando”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro erano una coppia amatissima del panorama televisivo italiano, resa celebre dalla loro partecipazione a Temptation Island nel 2019. Ma a sorpresa, all’inizio di quest’anno, le voci sulla loro rottura hanno iniziato a circolare, culminando nell’annuncio ufficiale della separazione. Manila, che ha definito la loro relazione “tossica”, ha preso la decisione di chiudere il capitolo, lasciando Amoruso visibilmente deluso e ferito.

La vita dopo la rottura

Manila Nazzaro non ha perso tempo a iniziare una nuova relazione con l’ex ballerino di Ballando con le Stelle, Stefano Oradei, con cui sta vivendo un periodo felice. Ma cosa è successo a Lorenzo Amoruso dopo la fine della relazione? L’ex calciatore ha rivelato in un’intervista con Nuovotv che dal momento in cui Manila gli ha restituito le chiavi di casa, non hanno più avuto contatti: “Da quando, a metà aprile, mi ha ridato le chiavi di casa, non ci siamo più visti né sentiti”. Una fine piuttosto fredda e distante dopo anni di condivisione.

La ripresa di Lorenzo

La rottura con Manila non è stata facile da accettare per Lorenzo Amoruso. Tuttavia, l’ex calciatore sta lentamente ritrovando il suo equilibrio. “Sto metabolizzando il tutto e ora ho ricominciato a stare bene. Vado avanti tranquillamente con la mia vita”, ha dichiarato, mostrando un atteggiamento positivo e resiliente verso il futuro, nonostante il dolore ancora palpabile per la fine della relazione.