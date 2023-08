Stefania Pezzopane pubblica foto insieme a Simone Coccia Colaiuta e la insultano ma lei risponde: “Ci siamo lasciati bene”

0 SHARES Condividi Tweet

Dietro ogni foto pubblicata sui social, c’è sempre una storia. Recentemente, una foto su Instagram ha riacceso le discussioni sul rapporto tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta. Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, la coppia ha scelto di condividere con il mondo un momento di serenità condivisa. Tuttavia, questa immagine ha scatenato una valanga di critiche e commenti, dimostrando quanto ancora la società sia legata a certi pregiudizi.

Dal grande amore all’amicizia solida e sincera

La storia tra Stefania e Simone è stata sempre intensa. Erano conosciuti come “grandi amanti”, e ora, nonostante le difficoltà e i pettegolezzi, si definiscono “grandi amici”. In un’intervista al Tirreno, Stefania Pezzopane ha chiarito la natura della loro attuale relazione: “Con Simone ci vediamo, stiamo un po’ insieme. Un caffè, un gelato, una passeggiata e una cenetta al ristorante cinese. Ci siamo lasciati con amore e questo rende piacevole quando ci vediamo. In questo momento è così, non me la sento di aggiungere altro. Tra qualche giorno sarà il suo compleanno e sicuramente lo festeggeremo insieme”. Simone, per Stefania, rappresenta ancora un punto di riferimento importante nella sua vita. Ha rivelato: “Simone è stata una vera scoperta… Con lui ho scoperto un modo nuovo di amarsi, più libero, senza finzioni ed ipocrisie.”

Il coraggio di Stefania Pezzopane

Oltre all’amore e all’amicizia, c’è un altro tema che emerge fortemente da questa storia: l’ipocrisia della società e, in particolare, dell’ambiente politico. Stefania Pezzopane, ex senatrice della Repubblica, ha sottolineato come la sua storia con Simone l’abbia esposta a una serie di pregiudizi, specialmente nel mondo politico. “La storia con Simone mi ha costretta a fare i conti con tanti pregiudizi, cattiverie, giochetti politici in cui hanno usato lui per attaccare me, e non solo gli avversari ma anche tanto fuoco amico. Anche tra alcuni dirigenti del Pd aquilano, quanti pensieri bigotti! Povero paese, che non sa guardare oltre”, ha affermato. Questa dichiarazione getta luce su come spesso le relazioni personali vengano usate come arma di attacco nel gioco politico, rivelando una faccia spesso nascosta e meschina del panorama politico italiano.