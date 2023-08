“I conduttori di Unomattina Estate non sono particolarmente brillanti”, Alessandro Cecchi Paone non usa mezzi termini

0 SHARES Condividi Tweet

“Unomattina Estate”, il programma mattutino di Rai1, è al centro delle polemiche. Una telespettatrice, attraverso una rubrica del settimanale Nuovo, ha espresso disappunto per la scelta della Rai di avere tre conduttori alla guida dello show estivo, sostenendo che la trasmissione avrebbe beneficiato di una conduzione solitaria da parte di Tiberio Timperi: “Gentile Alessandro, forse vado controcorrente ma non mi sembra che il terzetto di padroni di casa di Unomattina Estate sia particolarmente brillante”.

Tiberio Timperi Preferito Singolo alla Guida

Stefania da Campobasso, fedele spettatrice, non ha esitato a condividere la sua opinione, mettendo in discussione l’attuale formazione del trio: Timperi, Autieri e Marzullo. Nella sua lettera, sottolinea come Timperi avrebbe potuto portare avanti il programma in maniera più efficace da solo, vista la sua esperienza pregressa in programmi simili. Alla sua critica ha risposto Alessandro Cecchi Paone, concordando sul fatto che con l’attuale formazione il programma ha perso la sua identità originale che lo caratterizzava dal suo esordio nel 1986. Cecchi Paone ha ulteriormente evidenziato come gestire un trio alla conduzione non sia un compito semplice, e ha messo in luce le difficoltà nell’interazione a tre: “Da tempo Rai1 sta cercando una nuova formula per la trasmissione, ma così facendo si va verso una serie di rubriche messe una dopo l’altra e non è certo la stessa cosa”.

Cambio di Formato: “Troppo Spezzettato”

Il programma estivo, secondo Stefania, appare “troppo spezzettato” tra diverse voci e segmenti, con stili contrastanti. Questa osservazione sottolinea come la dinamica della tripla conduzione possa portare a una mancanza di coerenza nel flusso del programma. Va ricordato che, rispetto all’edizione invernale, “Unomattina Estate” ha una durata triplicata, partendo dalle 9.00 fino a mezzogiorno. Questo potrebbe aver spinto Rai1 a optare per un format diverso. Tuttavia, a settembre, ci saranno ulteriori cambiamenti con Massimiliano Ossini affiancato da Daniela Ferolla.