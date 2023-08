Ballando, Selvaggia Lucarelli fa tremare: “A settembre tolgo il tappo e parlo”

0 SHARES Condividi Tweet

In un panorama televisivo in costante fermento, lo show di ballo di Rai1, “Ballando con le stelle”, si appresta a vivere una nuova edizione ricca di sorprese. E se da un lato fervono le chiacchiere sul possibile cast e sulla giuria, dall’altro, Selvaggia Lucarelli, celebre giurata dell’edizione passata, fa già intuire che la prossima stagione avrà una carica esplosiva. Attraverso le sue storie Instagram, Lucarelli lancia un avvertimento chiaro e diretto: non tratterrà commenti riguardo ciò che ha notato nei mesi scorsi relativamente al programma.

Lucarelli pronta a “direzionare” il dibattito

La figura di Selvaggia Lucarelli, da sempre considerata schietta e diretta, promette di essere centrale nella prossima edizione dello show. Pur in assenza di conferme ufficiali da parte di Milly Carlucci sull’identità dei giurati, Lucarelli sembra non avere dubbi sul suo rientro e sulla sua voglia di “mettere a posto” alcune voci. Senza mezzi termini, la giornalista e giurata attacca falsi rumors, notizie inventate e manovre dietro le quinte, promettendo di fare chiarezza una volta tornata in onda: “Io comunque a settembre tolgo il tappo e commento tutto quello che ho letto su Ballando in questi mesi. Tra gente che sapeva cose che io non sapevo, mitomani che hanno provato a spacciarsi per già confermati nel cast, persone che si dicono amiche e poi…”.

E poi ha anche aggiunto: “Agenti che chiedono ai giornalisti di raccontare che i loro assistiti sono già stati presi, wannabe che provano ad infilarsi ovunque ci sia io, titoli inventati, nomi inventati, guerre inventate, sostituzioni inventate, giochini, pizzini, giornalisti che pubblicano veline. No ma che spettacolo divertentissimo assistere in silenzio.”

Novità in vista: Ricky Tognazzi tra i ballerini

Se l’identità dei giurati resta avvolta nel mistero, quello che è certo è l’ingresso di Ricky Tognazzi tra i concorrenti della prossima edizione. L’artista, già noto al grande pubblico come attore e regista, proverà a cimentarsi sulla pista da ballo, prontamente affiancato e osservato da Simona Izzo, sua moglie. La coppia, recentemente vista ne “Il cantante mascherato”, è pronta a intraprendere questa nuova avventura, e non resta che vedere se Tognazzi riuscirà a sorprendere anche come ballerino.