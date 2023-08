Estate in diretta, Nunzia De Girolamo sviene, Semprini corre in suo soccorso, panico in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Il consueto clima estivo di “Estate in diretta” è stato interrotto da un episodio inaspettato e preoccupante. La puntata del 16 agosto ha sorpreso il pubblico, mostrando i conduttori Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini seduti su poltroncine, diversamente dalla consuetudine di presentare in piedi. Semprini ha tentato di scherzare sulla situazione, ma è stata De Girolamo a chiarire: “La verità è che non sono stata bene”.

Reazione veloce e professionalità

In un tentativo di proteggere la collega e ridurre l’ansia dei telespettatori, Semprini aveva inizialmente giustificato la scelta delle poltroncine con la stanchezza post-Ferragosto, dato che entrambi i conduttori avevano lavorato senza interruzioni durante le festività: “Eravamo stanchi dopo Ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche a Ferragosto”.. Tuttavia, De Girolamo ha voluto fare chiarezza, rivelando di essere svenuta poco prima di iniziare il programma: “La verità è che non sono stata bene”. Ha elogiato il collega Semprini, descrivendolo come un “gentiluomo di altri tempi“, per la sua reazione pronta e premurosa “E’ proprio gentile. Io te ne dico di tutti i colori però la verità è che è un gentiluomo di altri tempi”. Con un tono rassicurante, ha poi voluto tranquillizzare il pubblico e la sua famiglia: “Sto bene mamma, sto bene”.

Sorridere nonostante la preoccupazione

In un tentativo di ridurre la tensione e rassicurare i telespettatori, i conduttori hanno poi introdotto una gag leggera. Nunzia De Girolamo ha scherzato sul fatto che, dopo il suo malore, gli autori del programma avevano offerto ai conduttori una bevanda particolare, che Semprini ha descritto come “imbevibile”. Nunzia ha ironicamente commentato: “È una medicina in realtà, ci volevano proprio morti”, riferendosi al sapore discutibile del rimedio offerto.