Alessandro Cecchi Paone umilia Marco Liorni: “Se lo può permettere Bonolis ma non certo Liorni”

L’estate è solitamente un periodo ricco di eventi per Marco Liorni, il noto conduttore Rai e volto distintivo di Reazione a catena. Questo game show estivo su Rai1 ha visto Liorni alla guida per diverse stagioni, cementando la sua reputazione come uno dei presentatori più amati del primo canale. Tuttavia, una recente battuta nel corso di una puntata ha innescato una serie di reazioni. L’indizio “C’è chi l’infila e c’è chi si appoggia”, insieme ad altri suggerimenti, ha destato la curiosità e, in alcuni casi, il disagio dei telespettatori.

Cecchi Paone interviene sul comportamento di Liorni

Fabio da Messina, uno dei seguaci della trasmissione, ha espresso il suo dissenso riguardo la battuta di Liorni sul settimanale Nuovo TV. Ciò ha catalizzato un’opinione abbastanza diffusa, quella secondo cui certi tipi di battute potrebbero non essere adatte a ogni contesto televisivo o a ogni presentatore. Alessandro Cecchi Paone, un altro grande nome del panorama televisivo italiano, ha risposto alle critiche esprimendo la sua posizione su Nuovo TV. Secondo Paone, mentre conduttori come Bonolis e Laurenti potrebbero cavarsela con battute dal doppio senso, per Marco Liorni ciò non dovrebbe accadere: “Ritengo che in tv si possa scherzare in certi modi. Ma possono farlo Bonolis e Laurenti, non certo Marco Liorni”. Questa presa di posizione ha ulteriormente acceso il dibattito sul tipo di humor accettabile in TV e sulle figure che possono permettersi certi tipi di scherzi.

Il futuro di Marco Liorni nonostante le polemiche

Sebbene la polemica abbia fatto rumore, Marco Liorni non ha mostrato segni di rallentamento nella sua carriera. Continuerà a guidare Reazione a catena fino al Natale, dopo di che la staffetta passerà a “L’Eredità”, con Pino Insegno come conduttore. Ma gli impegni di Liorni non terminano qui. Il pubblico Rai lo vedrà presto anche alla guida di Italia Sì, programma fisso del sabato pomeriggio su Rai1. Nonostante le sfide e le critiche, il futuro per questo stimato conduttore sembra essere luminoso e carico di impegni.