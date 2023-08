GF Vip, “coppia prova a farsi regalare dai fan una cucina da 13mila euro”, sui social si pensa a Tavassi e lui risponde a tono

0 SHARES Condividi Tweet

La voce che una coppia del Grande Fratello Vip avesse chiesto ai propri fan una cucina da 13mila euro ha scatenato molte voci. Da quando Deianira Marzano ha lanciato lo scoop, i social network sono stati invasi da supposizioni e dicerie. Tra i nomi suggeriti, quelli di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono emersi come potenziali candidati.

Mentre era in vacanza in Sicilia con la famiglia Incorvaia, Tavassi ha deciso di affrontare la questione. Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, ha sottolineato che né lui né Micol sono i protagonisti di questo gossip. Ha commentato con ironia: “Immagina se arrivasse ora a Roma mentre sono in Sicilia. Abito in una casa da 50 metri quadri e dove la metterei? Sul terrazzo?”. Tavassi ha poi espressa il suo disappunto su chi crede a queste voci, sottolineando che, a suo parere, sono addirittura “più stupidi” di chi ha inventato la storia.

Il gossip della cucina da 13mila euro e l’indignazione dei fan

Quando l’indiscrezione è stata condivisa da Deianira Marzano, la fonte ha voluto restare anonima. Questa persona ha affermato di essere rimasta delusa dalla coppia, che aveva apparentemente accettato la proposta di un generoso regalo dai loro fan. La sorpresa è stata grande quando hanno inviato il link di una cucina da 13mila euro. La fonte ha esclamato: “Ti rendi conto? Ti sembra una cosa normale? Mi sembravano due ragazzi semplici”.

L’indiscrezione ha generato molta indignazione online. Tuttavia, l’identità della coppia rimane avvolta nel mistero.

L’identità dei due ex gieffini rimane sconosciuta

Anche se Tavassi ha rapidamente smentito il gossip, la vera identità della coppia di ex gieffini che ha chiesto il regalo resta sconosciuta. I fan sono curiosi e le speculazioni continuano, ma per ora, sembra che il segreto resterà tale.