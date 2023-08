Alberto Matano per la prima volta si espone: “In Rai sapevano il mio orientamento e qualcuno ha provato a usarlo contro di me. Cosa è accaduto”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel variegato mondo del giornalismo italiano, Alberto Matano ha sempre optato per una riservatezza impeccabile riguardo alla sua vita personale. La guida salda de La Vita in Diretta ha sottolineato l’importanza del suo ruolo di tramite informativo, evitando di divulgare dettagli della sua vita privata, al di là dell’essere in una relazione con il compagno Riccardo. Ma come ogni figura pubblica, giunge il momento in cui la trasparenza può diventare un ponte di connessione profonda con il proprio pubblico. Ed è ciò che è accaduto a Matano. La necessità di condividere con onestà la sua storia è stata spinta sia da esperienze personali di bullismo a scuola, sia dalla discussione legislativa sulla legge sull’omofobia. Alberto ha deciso, in un atto di grande coraggio, di fare coming out durante una puntata de La Vita in Diretta, portando alla luce non solo la sua verità, ma anche rafforzando il suo rapporto con il pubblico.

La realtà dietro le quinte e il supporto di Riccardo

Sebbene Alberto abbia sottolineato che in Rai la sua sessualità non fosse un segreto – e che con Riccardo avesse costruito un legame riconosciuto e rispettato dai colleghi – le sfide non sono mancate. Nel complicato intrigo dell’ambiente lavorativo, ci sono stati momenti in cui qualcuno ha cercato di usarlo contro di lui: “Non posso dire che siano state tutte rose e fiori. Ogni tanto c’era quel rumore di fondo… È chiaro che se qualcuno voleva colpirmi – non trovando altri spunti – ha utilizzato anche questo argomento in modo più o meno esplicito. A un certo punto però me ne sono fregato”.. Tuttavia, l’amore e il sostegno di Riccardo, avvocato cassazionista, sono stati fondamentali. Riccardo non è stato solo una figura discreta accanto a lui, ma è diventato il pilastro della sua vita, culminando nel loro matrimonio. Un atto che, secondo Matano, ha rappresentato “Qualcosa di importante, inaspettato, cruciale, bellissimo”.

L’influenza positiva di Mara Venier e la felicità trovata

La decisione di sposarsi, come spesso accade, è stata influenzata anche dalle persone care. Mara Venier, amica fedele e figura di spicco nella televisione italiana, ha giocato un ruolo cruciale. Durante una cena tra amici, Mara ha posto con simpatica insistenza la questione delle nozze, spingendo Alberto e Riccardo a considerare seriamente l’idea. In poco tempo, la coppia ha organizzato il matrimonio, unendo le loro vite in un’union che oggi celebra amore, comprensione e verità. La storia di Alberto Matano e Riccardo non è solo un esempio di amore sincero, ma rappresenta anche il coraggio di vivere la propria verità alla luce del sole, anche quando si è sotto l’occhio del pubblico.