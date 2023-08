Ballando, per Barbara d’Urso arriva in no di Piersilvio Berlusconi? Un altro duro colpo per la conduttrice

0 SHARES Condividi Tweet

Mentre gli appassionati di “Ballando con le Stelle” attendono con ansia l’inizio della nuova stagione, l’entusiasmante annuncio di Milly Carlucci ha riacceso gli animi. Durante la festa di Ferragosto, la popolare conduttrice ha rivelato la partecipazione del celebre regista e attore Ricky Tognazzi. Ma la sorpresa non finisce qui: la moglie di Tognazzi, Simona Izzo, si unirà al cast come commentatrice a bordo campo. Questa mossa, che vede una coppia reale unirsi allo show, promette di offrire dinamiche fresche e interessanti, simili a quelle vissute nella stagione precedente con Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Quindi, il duo Izzo-Tognazzi affiancherà l’ormai familiare Alberto Matano nella nuova edizione di “Ballando con le Stelle”.

La giuria: ritorni attesi e possibili esclusioni

Secondo fonti vicine allo show, come riportato da Dagospia, la composizione della giuria potrebbe rimanere invariata. Nonostante Milly Carlucci abbia precedentemente suggerito che potrebbero esserci dei cambiamenti, pare che Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto torneranno dietro al bancone con le palette. Questa notizia potrebbe lasciare Sonia Bruganelli fuori dal programma, nonostante voci recenti suggerissero il suo intenso desiderio di unirsi allo show.

Barbara d’Urso e Mediaset: un’intricata situazione

Il nome di Barbara d’Urso è stato per mesi sulle labbra di tutti quando si parla di “Ballando con le Stelle”. Tuttavia, la stessa Milly Carlucci ha chiarito di non aver avuto recenti contatti con la conduttrice campana, pur avendo desiderato in passato che partecipasse come ‘Ballerina per una notte’. Dagospia ha riportato che, nonostante ci possano essere nuovi interessi per la partecipazione di d’Urso, Pier Silvio Berlusconi potrebbe porre un ostacolo insormontabile. Se Barbara d’Urso desiderasse apparire su Rai Uno, Berlusconi, essendo parte di Mediaset, potrebbe negarle tale opportunità. E’ importante ricordare che “Ballando con le Stelle” si concluderà prima della fine del 2023, e fino a quella data, la d’Urso ha un contratto esclusivo con Mediaset. Tenendo conto delle recenti tensioni tra la d’Urso e Mediaset, in particolare dopo le modifiche apportate alla sua partecipazione a Pomeriggio Cinque, la sua apparizione nel programma Rai potrebbe dover attendere almeno fino al 2024.