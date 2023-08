Che tempo che fa, nel promo manca Filippa che sottolinea la sua assenza sui social con una frecciatina la veleno

0 SHARES Condividi Tweet

La popolare trasmissione italiana “Che tempo che fa” si prepara per un nuovo inizio con una stagione rivoluzionaria: il talk show cambia casa, trasferendosi dalla Rai al canale Nove. Dopo un primo spot promozionale che ha lanciato una frecciatina alla Rai per la battaglia sull’esclusiva delle pagine social, il 16 agosto è stato diffuso il secondo promo. Questa nuova pubblicità ha visto protagonisti Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ma ha riservato anche una sorpresa.

Sketch comico tra Fazio, Littizzetto e… squali

Nel nuovo spot, Fazio e Littizzetto sono rappresentati nella ricerca di pesci per l’acquario del nuovo studio del programma. Mentre discutono su quale pesce includere, Littizzetto si sorprende vedendo degli squali nell’acquario e non approva la proposta di Fazio di inserirli. Fazio, sottolineando il passaggio del programma al nuovo gruppo di “Discovery Warner Bros”, ribatte che ormai possono fare tutto in grande. L’interazione comica tra i due prosegue con la Littizzetto che prende in giro Fazio, chiedendo se l’acquario ha bisogno di una “enorme trota con gli occhiali”, riferendosi ironicamente al conduttore stesso.

Filippa Lagerback e la sua risposta ironica al promo

Mentre il promo vedeva solo la partecipazione di Fazio e Littizzetto, senza traccia di Filippa Lagerback, la showgirl svedese non ha perso l’occasione per partecipare in modo indiretto. Con una storia su Instagram, Filippa ha condiviso un video di se stessa che tenta di pescare uno degli “squali svedesi” per l’acquario. Ha accompagnato il video con le parole “Vi aiuto io”. Sebbene alcuni fan abbiano pensato che Filippa stesse lanciando una frecciatina ai suoi colleghi per non essere stata inclusa nella promo, sembra più probabile che si tratti di una battuta ironica, dato che poco prima aveva condiviso il video promozionale sul suo profilo mostrandosi divertita.