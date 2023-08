Elettra Lamborghini sta male prima del concerto, costretta a chiamare i medici, momenti di grande tensione

0 SHARES Condividi Tweet

La nota cantante Elettra Lamborghini ha vissuto momenti angoscianti poco prima di salire sul palco per un concerto. Secondo quanto rivelato da Elettra nelle sue stories su Instagram, un intenso dolore al collo l’ha costretta a chiedere assistenza medica d’urgenza. “Mi sono bloccata il collo“, ha spiegato la celebrità, esprimendo le proprie preoccupazioni ma anche la speranza di poter esibirsi nonostante l’infortunio. Questo incidente ha sollevato molte preoccupazioni tra i fan, dato l’amore e la dedizione che Elettra mette nelle sue performance.

La determinazione dell’artista

Nonostante lo spavento iniziale e il disagio fisico, la cantante ha mostrato una notevole determinazione. Fortunatamente, con l’aiuto di alcuni farmaci, Elettra è riuscita a superare l’ostacolo e ad esibirsi per il suo pubblico entusiasta. Questo imprevisto non ha fatto altro che rafforzare l’ammirazione dei fan per la sua grinta e passione. Nel frattempo, l’agenda di Elettra rimane fitta di impegni. Tra questi, la partecipazione come madrina al Pride Village Virgo, in programma per il 2 settembre, dimostra la sua voglia di rimanere sempre attiva e vicina ai suoi fan.

Rivelazioni personali e amore

Recentemente, Elettra ha condiviso alcuni dettagli profondamente personali sulla sua vita. In un’intervista con Mara Venier a Domenica In, ha parlato apertamente di un periodo difficile, evitando di etichettarlo come “depressione”, ma esprimendo gratitudine per la fase più serena che sta vivendo ora. Durante la stessa intervista, ha anche parlato della sua relazione con il famoso DJ Afrojack, rivelando un aneddoto curioso: dopo il loro primo incontro in studio, la musica è stata messa da parte e la loro connessione personale è diventata il centro dell’attenzione.