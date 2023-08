Barbara d’Urso, la notizia trapelata sul compenso di 45 milioni di euro da Mediaset fa esplodere il gossip

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso, icona televisiva italiana, è stata al centro delle attenzioni recentemente grazie a delle indiscrezioni sul suo stipendio. Tutto è iniziato con un enigma lanciato da Dagospia che menzionava un celebre personaggio televisivo con un guadagno impressionante. La risposta, come suggerito da FanPage, sembrerebbe riferirsi alla D’Urso. Secondo le fonti, Barbara ha accumulato fino a 15 milioni di euro negli ultimi quattro anni grazie ai suoi molteplici impegni televisivi. Tra questi spiccano “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live”, “Live Non è la d’Urso”, “Grande Fratello”, e altri. È fondamentale sottolineare che questo guadagno proviene da diversi progetti e testimonia l’intenso impegno professionale dell’artista con Mediaset.

Confronto con altre celebrità televisive

Non solo Dagospia ha suggerito cifre sbalorditive, ma ulteriori voci sostengono che il guadagno totale di Barbara D’Urso con Mediaset potrebbe raggiungere i 45 milioni, se si considerano tutti gli anni di collaborazione. In confronto, altre figure televisive, come Fabio Fazio, sembrano avere accordi meno lucrativi, con cifre intorno ai 10 milioni per un quadriennio. Tuttavia, la trattativa per il rinnovo del contratto con Barbara ha evidenziato alcune tensioni. Sembra che le richieste dell’artista non siano state accettate da Mediaset, portando a un’apparente separazione.

I motivi dietro l’addio a Mediaset

La recente uscita di Barbara D’Urso da Mediaset ha segnato un’epoca. La ragione di questa separazione non sembra limitarsi ai soli dettagli contrattuali. Ci sono voci su divergenze di vedute, obiettivi aziendali in evoluzione e persino sentimenti di rancore e ingratitudine. Le complesse negoziazioni per il rinnovo del contratto hanno solo esacerbato una situazione già tesa.